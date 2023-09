Responsável por 'engenharia' do túnel do assalto ao Banco Central é preso no interior de São Paulo

Marcos Rogério Machado de Morais, mais conhecido como "Bocão", apontado como o responsável pela "engenharia" do túnel por onde dezenas de criminosos passaram para furtar cerca de R$ 165 milhões do Banco Central de Fortaleza, em 2005, foi preso na tarde dessa terça-feira (19), em Sumaré, no interior de São Paulo.

O criminoso havia sido condenado a 29 anos de prisão pela participação no que até hoje é considerado o maior assalto da história do Brasil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele estava foragido há anos e foi achado em um imóvel no Jardim Salermo por policiais da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota).

"Rogério Bocão" é primo de Antônio Jussivan Alves dos Santos, mais conhecido como "Alemão", tido como o chefe da quadrilha que assaltou o Banco Central em 2005. Ele foi preso em agosto de 2007, na capital paulista. Depois, foi transferido para cumprir pena no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira 2 (IPPOO 2), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mas, em fevereiro de 2011, ele e mais oito presos conseguiram fugir em um resgate cinematográfico.

Na casa, que funcionava como um centro de distribuição de drogas em Sumaré, foram encontrados com "Bocão" um quilo (kg) de cocaína, 1,5 kg de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos celulares. Outros dois homens e uma mulher que estavam com o criminoso também foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados para a 77ª Delegacia de Polícia. Todos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (20).

"A prisão foi feita após um trabalho de inteligência da Polícia Militar, que descobriu o paradeiro do criminoso, conhecido como 'Bocão', na cidade do interior de São Paulo", afirmaram, em nota, as autoridades de segurança do estado paulista.

Assalto ao Banco Central

O assalto ao Banco Central, em Fortaleza, aconteceu em agosto de 2005, liderado por Antônio Jussivan Alves dos Santos, mais conhecido como "Alemão". O crime resultou na subtração de R$ 164 milhões, entre joias e dinheiro.