Tentativa de assalto nas proximidades da Praça Luíza Távora, em Fortaleza, termina com dois presos

Uma tentativa de assalto nas proximidades da Praça Luíza Távora na noite desse sábado (17) terminou com dois suspeitos presos. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um dos suspeitos estava com uma tornozeleira eletrônica de monitoramento rompida, dentro do bolso.

De acordo com a PM, a dupla foi presa em flagrante por roubo a um carro no bairro Aldeota. Ambos já tinham antecedentes criminais.

Policiais patrulhavam no cruzamento da rua Costa Barros com a avenida Rui Barbosa quando foram informados pela população acerca de um assalto que estava em andamento na rua Jaguaruana.

"Imediatamente, a equipe foi ao quarteirão vizinho e flagrou um indivíduo com uma arma de fogo em punho. Ao receber ordem de parada, o suspeito apontou o armamento para a composição policial. Com a ameaça e em legítima defesa, os militares reagiram e feriram a perna de um dos envolvidos", segundo a PM.

A reportagem apurou que populares que estavam na praça ouviram o disparo e correram.

UM FERIDO

O suspeito lesionado tem 28 anos e foi socorrido para unidade hospitalar, "onde foi atendido e, posteriormente, recebeu alta hospitalar. O segundo suspeito, de 26 anos, estava com uma tornozeleira eletrônica com a pulseira rompida e guardada no bolso da calça".

O de 28 anos tem ficha criminal extensa, com passagens por roubo de veículo, roubo com restrição de liberdade da vítima e consumo de drogas.

Já o de 26 anos, tem passagem por roubo. A ocorrência foi encaminhada ao 2º Distrito Policial, onde eles foram autuados por tentativa de roubo.

