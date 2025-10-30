Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

Um homem de 30 anos, suspeito do crime de receptação, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã de quarta-feira (29). Com ele, foram encontrados 21 aparelhos celulares.

O Diário do Nordeste apurou que parte dos aparelhos que estavam com o homem eram utilizados no esquema de fraude nos preços de corridas por aplicativos no Estado, conforme depoimento dele aos policiais militares.

Veja também Segurança Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará Segurança Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Queixa de roubo

Ele foi detido em uma abordagem preventiva enquanto trafegava de carro pelo bairro Marechal Rondon. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois aparelhos em posse do suspeito possuíam queixa de roubo.

Após a prisão, o homem e os aparelhos apreendidos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde o suspeito foi autuado por receptação. Ele se encontra à disposição da Justiça.