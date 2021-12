Restaurante na Av. Washington Soares sofre incêndio na manhã desta sexta; situação foi controlada

Um restaurante localizado na avenida Washington Soares, no bairro Salinas, sofreu um incêndio na manhã desta sexta-feira (3). O fogo foi controlado inicialmente pela brigada de incêndio do local e, depois, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE). Toda a ação para impedir o alastramento das chamas durou em torno de meia hora. Ninguém ficou ferido.

Segundo o tenente Eduardo Xavier Crispim, responsável pela ocorrência, metade do teto do restaurante ficou queimado, assim como a parte elétrica que passa pelo forro do estabelecimento. Além disso, três equipamentos de ar-condicionado também ficaram danificados.

O tenente disse ainda que uma loja ao lado também foi atingida e teve seu teto e sua estrutura de madeira queimados. "Daí a importância de todo comércio ter sua brigada preparada. Se [nesse caso] não tivesse, tinha se alastrado o fogo. O local é muito pequeno, poderia ter se alastrado rápido", observou Crispim.

Legenda: Pelo menos três equipamentos de ar-condicionado ficaram danificados no incêndio, segundo os Bombeiros. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Possíveis causas



Será feita uma avaliação no local pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para apurar as possíveis causas do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o restaurante deve ficar interditado até que sejam feitas vistorias e trocada toda a estrutura elétrica.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com o restaurante por telefone, mas as chamadas não foram atendidas. Nas redes sociais da empresa, que ainda tem lojas nos bairros de Fátima e Varjota, além dos municípios de Eusébio e Juazeiro do Norte, não há informações sobre o incêndio nem sobre a interdição de uma das unidades.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança