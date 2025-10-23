Diário do Nordeste
Quem é a advogada acusada de ligação com o tráfico de drogas presa no Cariri

Conforme as investigações, a mulher estaria repassando informações a um grupo criminoso.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
operacao policial civil advogada prisao faccao grupo criminoso investigacao.
Legenda: A investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi conduzida pela Delegacia de Caririaçu e com apoio da 2ª Seccional de Juazeiro do Norte.
Foto: Divulgação/PCCE

Uma advogada e outras duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (23) na região do Cariri, no Ceará. Raquel Estevão Beserra, de 28 anos, é suspeita de se valer da advocacia para levar e trazer recados de presos enquanto visitava os clientes nas unidades prisionais no Estado.

Contra Raquel, outra mulher (de 40 anos) e um homem (de 29 anos) foram cumpridos mandados de prisão preventiva. O trio estaria envolvido diretamente com o tráfico de drogas nas cidades de Juazeiro do Norte e Caririaçu.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, durante a operação, os policiais apreenderam dinheiro, notebooks, celulares e cadernos com anotações. Todos foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da Justiça.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que dentre os clientes de Raquel estão traficantes e homicidas. 

advogada investigada trafico de drogas grupo criminoso cariri ceara policia.
Legenda: A advogada foi presa nesta quinta-feira (23).
Foto: Reprodução

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará foi procurada e disse que "através da diretoria de prerrogativas e do Centro de Apoio ao Advogado, está acompanhando e apurando todos os fatos para garantir a legalidade da prisão e também que a acusada tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à sala de Estado-maior. E, caso haja comprovação de envolvimento da advogada, informamos que a OAB-CE irá realizar abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)".

A mulher foi presa por volta das 6h, por policiais militares. 

A defesa da advogada pediu o recolhimento dela em prisão domiciliar alegando que no Ceará não existe sala de estado-maior, direito do advogado. A defesa da suspeita não foi localizada pela reportagem.

A Polícia diz que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "as informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp".

