Policial militar morre após sofrer acidente com UTV em dunas de Aquiraz

O veículo trafegava em área de preservação ambiental.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Imagem de câmera de segurança mostra carro oficial do Demutran de Aquiraz chegando ao hospital da cidade, após socorrer policial militar.
Legenda: O policial militar recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de Aquiraz e posteriormente foi transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.
Foto: Reprodução.

Um policial militar morreu após sofrer um acidente com um veículo do tipo UTV em dunas de Aquiraz, na região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (17). A vítima foi socorrida com ferimentos graves, por uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Aquiraz (Demutran), mas veio a óbito neste domingo (18).

Os agentes faziam patrulhamento de fiscalização de rotina quando se depararam com o acidente. O policial militar, identificado como Jorge Menezes, estava preso sob o utilitário, que havia capotado.

Outro veículo do tipo UTV, que estava na área no momento do ocorrido, fugiu do local.

“De imediato, os agentes do Demutran prestaram os primeiros socorros, retiraram a vítima com segurança e a conduziram em viatura oficial até o Hospital Municipal de Aquiraz”, informou a Prefeitura de Aquiraz.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, é possível ver o carro oficial chegando ao equipamento de saúde por volta das 14h40.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o policial militar do 19º Batalhão estava de folga e estava acompanhado da esposa quando, durante o deslocamento pelo local, perdeu o controle do veículo.

O paciente recebeu atendimento inicial no hospital do município. Pela gravidade dos ferimentos, após a estabilização do quadro clínico, ele foi encaminhado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, para cuidados especializados.

Os veículos estavam transitando em espaço proibido, uma vez que se tratava de uma área de preservação ambiental. Além disso, ainda segundo a Prefeitura, os agentes do Departamento encontraram bebidas alcoólicas no local do acidente.

