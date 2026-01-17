Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de veículos. A prisão em flagrante foi realizada nesta sexta-feira (16) no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Os homens devem responder por associação criminosa, furtos qualificados e posse de veículo adulterado. Foi pedida a prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acatado pela Justiça.

Os três homens detidos já possuem antecedentes criminais. O primeiro, de 19 anos, responde por receptação de veículo furado, enquanto o segundo, de 21 anos, é suspeito de crime ambiental.

O último suspeito, de 27 anos, responde por tráfico.

Investigação

A prisão dos suspeitos foi feita pela Polícia Civil com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), o grupo era especializado em furtar camionetes.

Eles usavam inclusive de placas clonadas para dificultar a identificação dos automóveis.

Com a prisão preventiva, os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.