Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante e tiveram prisão convertida para preventiva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Viaturas da Polícia Civil do Ceará estacionadas em via urbana; ao fundo, um agente de costas, com uniforme preto, aponta uma arma longa em direção a uma rua residencial com casas e coqueiros sob céu azul.
Legenda: Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de integrar grupo especializado em furto de veículos.
Foto: Divulgação/SSPDS.

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de veículos. A prisão em flagrante foi realizada nesta sexta-feira (16) no bairro Parangaba, em Fortaleza. 

Os homens devem responder por associação criminosa, furtos qualificados e posse de veículo adulterado. Foi pedida a prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acatado pela Justiça. 

Os três homens detidos já possuem antecedentes criminais. O primeiro, de 19 anos, responde por receptação de veículo furado, enquanto o segundo, de 21 anos, é suspeito de crime ambiental.

O último suspeito, de 27 anos, responde por tráfico. 

Veja também

teaser image
Segurança

Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

teaser image
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

Investigação

A prisão dos suspeitos foi feita pela Polícia Civil com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). 

Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), o grupo era especializado em furtar camionetes. 

Eles usavam inclusive de placas clonadas para dificultar a identificação dos automóveis. 

Com a prisão preventiva, os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Assuntos Relacionados
Viaturas da Polícia Civil do Ceará estacionadas em via urbana; ao fundo, um agente de costas, com uniforme preto, aponta uma arma longa em direção a uma rua residencial com casas e coqueiros sob céu azul.
Segurança

Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante e tiveram prisão convertida para preventiva.

Redação
Há 42 minutos
A imagem mostra dois policiais civis, fardados, entrando em uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

O suspeito foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, em alta velocidade em uma via.
Segurança

Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de casa no Interior do Ceará

A Polícia procura pelos autores do triplo homicídio.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois homens praticando um assalto a um homem, em uma rua do bairro Cocó, em Fortaleza.
Segurança

Advogado é assaltado e tem cordão de ouro avaliado em R$ 28 mil roubado em Fortaleza; veja

O crime aconteceu na frente de um condomínio de luxo.

Redação
17 de Janeiro de 2026
fachada forum clovis bevilaqua com homem de camisa vermelho saindo do forum.
Segurança

Empresários suspeitos de integrar grupo criminoso especializado em 'streamings piratas' são soltos

Os suspeitos terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagens mostra suspeito de furto na Rua Antônio Augusto.
Segurança

Músico tem material de som avaliado em R$ 8 mil furtado em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu na Rua Antônio Augusto, na Praia de Iracema.

Redação
16 de Janeiro de 2026
policiais penais em unidade de seguranca maxima, ceara, regiao metropolitana, aquiraz.
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

O ministro Herman Benjamin analisou o pedido de liminar. O mérito da ação impetrada pela OAB-CE ainda será analisado.

Redação
16 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um carro branco, com adesivos da OAB-CE, e em cima do capô há cartões bancários, uma chave de carro, um celular, um simulacro de arma de fogo e um spray de pimenta.
Segurança

Advogado é preso por sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no Ceará

A vítima é um médico de 56 anos. O suspeito nega as acusações.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Medicamentos apreendidos pela PC-CE.
Segurança

Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

No momento da prisão, segundo a Polícia Civil, parte do material saía para entrega.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Lateral de uma viatura da Polícia Militar estacionada, com as inscrições POLICIA MILITAR visíveis em branco e preto com uma faixa tricolor. Imagem ilustra reportagem sobre suspeito que arremessou idosa de apartamento em fortaleza.
Segurança

Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza

Vítima seria mãe do suspeito. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Patrulhas da 4ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior em operação nas ruas do Crato.
Segurança

Quatro suspeitos morrem após intervenção policial no Crato

Homens seriam integrantes de facção criminosa e planejavam ataques em bairros da Cidade.

Redação
16 de Janeiro de 2026
fachada da cgd controladoria viaturas da policia militar.
Segurança

Policial preso por agredir mulher e outros 16 agentes são absolvidos no Ceará

O policial foi preso em flagrante foi preso e solto horas depois, quando passou por audiência de custódia.

Redação
16 de Janeiro de 2026
pessoas de costas com blusas da policia civil e gaeco, ceará, durante operacao, buscas por criminosos faccionados.
Segurança

Crime organizado 'na mira': Ceará ganha reforço de grupos do Ministério Público

Procurador Geral de Justiça concedeu entrevista ao Diário do Nordeste e destacou novas ações do órgão.

Emanoela Campelo de Melo
16 de Janeiro de 2026
Uma pilha de componentes de ar condicionado desmontados, incluindo compressores pretos, pás de ventilador brancas e detritos variados, espalhados em uma superfície suja.
Segurança

Igreja da Praia de Iracema tem peças de ar-condicionado furtadas e paredes pichadas

Pichações também foram encontradas nas paredes do templo religioso.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Policiais e viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Operação da Polícia Civil prende 5 suspeitos de golpes virtuais em Fortaleza

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na Capital e Região Metropolitana.

Redação
15 de Janeiro de 2026
viatura da policia militar
Segurança

Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

Os agentes levaram todo o dinheiro que tinha na carteira do homem e mais R$ 85,00 da conta da companheira dele.

Geovana Almeida*
15 de Janeiro de 2026
As imagens mostra uma mesma pessoa, ao ser preso e enquanto constava na lista dos mais procurados do Brasil.
Segurança

O que um dos homens mais procurados do Brasil fazia no Ceará?

Ele respondia por crimes cometidos no Estado do Piauí.

Messias Borges
15 de Janeiro de 2026
agente da pf de costas em frente a fachada da policia federal.
Segurança

Fraude em concursos: investigado por integrar quadrilha que usava sistema codificado é condenado

Há 20 anos a PF deflagrou a 'Operação Gabarito' no Ceará.

Redação
15 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um navio, próximo a diversos fardos, que continham entorpecentes.
Segurança

Navio que passou pelo Ceará é interceptado com quase 10 toneladas de cocaína em alto-mar

Os 13 tripulantes foram presos em flagrante.

Messias Borges
14 de Janeiro de 2026
Nota falsa de 100 reais
Segurança

Empresário que transportava R$ 18 mil em notas falsas é condenado no CE

O criminoso já respondia por tráfico de drogas e associação criminosa em outras regiões do Brasil.

Geovana Almeida*
14 de Janeiro de 2026