Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.
O engasgo é uma das principais causas de morte súbita evitável no mundo, especialmente entre crianças e idosos.
Diante desse cenário, a American Heart Association (AHA) atualizou, na última quarta-feira (22), as diretrizes internacionais de primeiros socorros, trazendo novas orientações sobre como agir diante de uma obstrução das vias aéreas em:
- Primeiros socorros;
- Reanimação cardiopulmonar (RCP);
- Emergências cardiovasculares.
As novas orientações aconteceram tanto para bebês e crianças quanto para adultos.
Manobra em bebês
Para bebês com menos de 1 ano, deve-se intercalar cinco batidas nas costas com cinco compressões no peito, aplicadas com a base da palma da mão, até que o objeto seja expulso e as vias respiratórias estejam liberadas.
Antes orientava-se fazer compressão no meio do peito com dois dedos.
Veja o passo a passo
- Certifique-se que há engasgo;
- Coloque o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco;
- Aplique cinco batidas nas costas;
- Vire-o de barriga para cima e realize cinco compressões torácicas;
- Continue alternando até o objeto ser expelido.
Não usará mais os 2 dedos.
Manobra em crianças e adultos
De acordo com a AHA, para crianças e adultos conscientes, a recomendação agora é alternar cinco batidas nas costas com cinco compressões abdominais.
Antes, o protocolo indicava iniciar diretamente pelas compressões.
Veja o passo a passo
- Certifique-se que há engasgo;
- Coloque um pé à frente do outro para ter uma base estável e uma das mãos sobre o ombro da pessoa;
- Com a base da outra mão, dê cinco fortes tapas nas costas, entre as escápulas;
- Se as cinco batidas nas costas não resolverem, passe para as compressões abdominais (manobra de Heimlich);
- Feche uma das mãos e coloque o lado do polegar contra o abdômen da pessoa, logo acima do umbigo e abaixo do esterno (osso do peito). Segure o punho com a outra mão e faça movimentos rápidos para dentro e para cima;
- Alterne entre cinco tapas nas costas e cinco compressões abdominais até que o objeto seja expelido e a pessoa consiga respirar, tossir ou falar.
Por que mudou ?
A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes. Em 2025, os estudos mostraram que alternar golpes nas costas e compressões aumenta a pressão no tórax, facilitando a expulsão do corpo estranho.
A mudança também visa simplificar o treinamento e tornar a resposta de leigos mais eficaz em casos de engasgo.