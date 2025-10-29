Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

Diante desse cenário, a American Heart Association (AHA) atualizou, na última quarta-feira (22), as diretrizes internacionais de primeiros socorros, trazendo novas orientações sobre como agir diante de uma obstrução das vias aéreas em:

O engasgo é uma das principais causas de morte súbita evitável no mundo, especialmente entre crianças e idosos.

As novas orientações aconteceram tanto para bebês e crianças quanto para adultos.

Manobra em bebês

Para bebês com menos de 1 ano, deve-se intercalar cinco batidas nas costas com cinco compressões no peito, aplicadas com a base da palma da mão, até que o objeto seja expulso e as vias respiratórias estejam liberadas.

Antes orientava-se fazer compressão no meio do peito com dois dedos.

Veja o passo a passo

Certifique-se que há engasgo;

Coloque o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco;

Aplique cinco batidas nas costas;

Vire-o de barriga para cima e realize cinco compressões torácicas;

Continue alternando até o objeto ser expelido.

Não usará mais os 2 dedos.

Manobra em crianças e adultos

De acordo com a AHA, para crianças e adultos conscientes, a recomendação agora é alternar cinco batidas nas costas com cinco compressões abdominais.

Antes, o protocolo indicava iniciar diretamente pelas compressões.

Veja o passo a passo

Certifique-se que há engasgo;

Coloque um pé à frente do outro para ter uma base estável e uma das mãos sobre o ombro da pessoa;

Com a base da outra mão, dê cinco fortes tapas nas costas, entre as escápulas;

Se as cinco batidas nas costas não resolverem, passe para as compressões abdominais (manobra de Heimlich);

Feche uma das mãos e coloque o lado do polegar contra o abdômen da pessoa, logo acima do umbigo e abaixo do esterno (osso do peito). Segure o punho com a outra mão e faça movimentos rápidos para dentro e para cima;

Alterne entre cinco tapas nas costas e cinco compressões abdominais até que o objeto seja expelido e a pessoa consiga respirar, tossir ou falar.

Por que mudou ?

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes. Em 2025, os estudos mostraram que alternar golpes nas costas e compressões aumenta a pressão no tórax, facilitando a expulsão do corpo estranho.

A mudança também visa simplificar o treinamento e tornar a resposta de leigos mais eficaz em casos de engasgo.