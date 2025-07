Polícia surpreende ladrões e frustra assalto a farmácia em Fortaleza

Um assalto a uma farmácia no bairro João XXIII, em Fortaleza, foi frustrado na noite dessa terça-feira (15), após policiais militares flagrarem o momento. Quatro indivíduos envolvidos no crime foram presos em flagrante — dois deles estavam dentro do estabelecimento comercial e dois estavam fora, dando cobertura.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes de motopatrulhamento da PM foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No local, os agentes flagraram a ação criminosa e capturaram os suspeitos.

Durante a abordagem, foram apreendidos um revólver, três munições e um simulacro de pistola. Além disso, foram recuperados sete celulares, uma quantia em espécie, 22 fraldas e um veículo que estaria sendo utilizado pelos indivíduos no assalto.

Prisões

Os suspeitos têm idades de 33, 23, 20 e 19 anos. O mais velho tem cinco passagens na Polícia por roubo. Já o mais novo tem antecedentes criminais por desobediência e por dirigir sem a devida permissão ou habilitação.

Todos foram conduzidos para uma delegacia da região, onde foram autuados por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.