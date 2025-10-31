Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia e autuados por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo
Chamas também danificaram fachada de pizzaria próxima ao incidente
O caso foi flagrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE)
Inscrições vão até sexta-feira (15). Porém, população pode procurar equipamento a qualquer momento para se inscrever nas atividades
Davi de Paiva Cavalcante teve ferimentos nas mãos ao tentar se defender das agressões da suspeita
Polícia apreendeu um quilo de cocaína e prendeu um homem de 36 anos durante a ação
Afrânio Leno da Silva, de 38 anos, com antecedentes criminais por roubo, conseguiu fugir
A vítima estava de moto no bairro João XXIII quando foi abordada pelos criminosos. O rapaz tentou fugir e foi perseguido até o bairro Bonsucesso
O fogo apagou antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local
Funcionário que prefere não se identificar reclama da insegurança na região. Ele relata ainda que os dois suspeitos já furtaram sete latas de um composto alimentar no mês de julho