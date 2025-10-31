Diário do Nordeste
Materiais apreendidos com suspeitos

Segurança

Polícia surpreende ladrões e frustra assalto a farmácia em Fortaleza

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia e autuados por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo

Redação 16 de Julho de 2025
Kombi pega fogo na avenida Lineu Machado, no bairro João XXIII

Ceará

Empresa tem prejuízo de R$ 50 mil após kombi com roupas pegar fogo em Fortaleza; veja vídeo

Chamas também danificaram fachada de pizzaria próxima ao incidente

Isabella Rifane* 17 de Outubro de 2023
Imagens mostram o momento em que dois suspeitos com camisas escondendo o rosto levam o item de decoração

Segurança

Dupla furta Papai Noel decorativo no bairro João XXIII, em Fortaleza; veja vídeo

O caso foi flagrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE)

Redação 25 de Dezembro de 2021
Imagem mostra uma criança de máscara e um adulto também de máscara numa sala onde será ministrado o curso de robótica.

Metro

Complexo Social Mais Infância oferta vagas em cursos e oficinas para todas as idades; veja lista

Inscrições vão até sexta-feira (15). Porém, população pode procurar equipamento a qualquer momento para se inscrever nas atividades

Redação 13 de Outubro de 2021

Segurança

Mulher fere companheiro com golpes de faca durante discussão no bairro João XXIII

Davi de Paiva Cavalcante teve ferimentos nas mãos ao tentar se defender das agressões da suspeita

Redação 28 de Dezembro de 2020

Segurança

Cerca de 120 kg de substâncias usadas para misturar drogas são apreendidos no João XXIII

Polícia apreendeu um quilo de cocaína e prendeu um homem de 36 anos durante a ação

Redação 28 de Setembro de 2020

Segurança

Desmanche que funcionava em vila no João XXIII é desativado; quatro motos são apreendidas

Afrânio Leno da Silva, de 38 anos, com antecedentes criminais por roubo, conseguiu fugir

Redação 05 de Agosto de 2020

Segurança

Jovem de 22 anos é morto a tiros após ser perseguido por criminosos em bairros de Fortaleza 

A vítima estava de moto no bairro João XXIII quando foi abordada pelos criminosos. O rapaz tentou fugir e foi perseguido até o bairro Bonsucesso 

Redação 26 de Abril de 2020

Metro

Incêndio em poste deixa moradores sem energia no Bairro João XXIII

O fogo apagou antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local

Redação 19 de Abril de 2020

Segurança

Bandidos Nutella: dupla é flagrada furtando cinco potes de creme de avelã no João XXIII

Funcionário que prefere não se identificar reclama da insegurança na região. Ele relata ainda que os dois suspeitos já furtaram sete latas de um composto alimentar no mês de julho

Redação 05 de Novembro de 2019