Dupla furta Papai Noel decorativo no bairro João XXIII, em Fortaleza; veja vídeo

Um boneco do Papai Noel de um estabelecimento comercial no bairro João XXIII, em Fortaleza, foi furtado por dois homens nessa sexta-feira (24). O caso foi flagrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE).

As imagens mostram o momento em que dois suspeitos com camisas escondendo o rosto chegam ao local e levam o item de decoração.

É possível ver que a dupla tem um pouco de dificuldade para desvencilhar o boneco da amarração que o mantém no lugar e um deles chega a deixar o rosto aparecer parcialmente. Toda a ação durou cerca de um minuto. O vídeo já circula nas redes sociais.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informa que está apurando o furto e relembra a importância de o caso ser comunicado às autoridades por meio de Boletim de Ocorrência (BO).

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais", acrescenta o texto.

A instituição ainda orienta que as denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

O 27º Distrito Policial (DP), unidade que cobre a região do caso, também recebe denúncias através do número (85) 3101-5663. O sigilo e o anonimato são garantidos.