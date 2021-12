Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro e apreende R$ 1 milhão em bens de luxo no Ceará

Uma operação contra um esquema criminoso de lavagem de dinheiro no Ceará foi desarticulado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE) nessa quarta-feira (22), com cumprimento de mandados em Itapipoca. Um homem de 25 anos foi preso, suspeito de chefiar as ações ilícitas, que ainda terminaram com o sequestro de R$ 1 milhão em bens de luxo.

A quarta fase da "Operação Fragmentado", de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ainda bloqueou cerca de R$ 56 mil em criptomoedas.

O trabalho investigativo começou em março deste ano por meio da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD).

Apreensões

Policiais apreenderam ainda cartões magnéticos, impressoras utilizadas para falsificação, uma televisão, equipamentos de uma academia particular, além do sequestro de terrenos e imóveis.

"Vamos prosseguir com a investigação para aferir possíveis desdobramentos do esquema criminoso”, explica o delegado Ismael Araújo, titular da DCLD.