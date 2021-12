Cinco pessoas são mortas em chacina no bairro Sapiranga neste sábado de Natal

Cinco homens foram alvejados e mortos a tiros no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada deste sábado de Natal (25). Informações confirmadas por policiais militares ao Sistema Verdes Mares indicam que as vítimas estavam em uma festa quando ocorreram disparos em diferentes pontos da região. Esta é a sétima chacina registrada no Ceará em 2021.

Legenda: Algumas vítimas foram baleadas no Campo do Alecrim Foto: Fabiane de Paula

Segundo apurou a reportagem no local, há pontos isolados após as ocorrências na Rua José Félix de Lima, próximo à Escola Municipal João Nogueira Jucá, e também no Campo do Alecrim. No momento das ações criminosas, houve correria de pessoas que tentaram escapar dos tiros se escondendo em residências.

Legenda: Marcas de sangue ainda são vistas na área onde os crimes ocorreram Foto: Fabiane de Paula

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas pela PM. Os agentes disseram ainda que houve feridos, mas não há informações sobre a quantidade e o estado de saúde dos atingidos.

A Polícia investiga a motivação dos crimes. A suspeita é de que a matança tenha relação com a briga de facções criminosas.

Legenda: Mortes foram registradas em vários pontos da região Foto: Fabiane de Paula

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada mediante o envio de informações da Pasta.