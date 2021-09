Paraense suspeito de emitir comunicados com ordens de grupo criminoso é preso em Fortaleza

A Polícia Civil divulgou na segunda-feira (6) a prisão de um paraense suspeito de ser o responsável por emitir comunicados, conhecidos como "salves", com ameaças e orientações do interesse de um grupo criminoso.

De acordo com a instituição, a captura de Gustavo Gabriel Moraes de Souza, de 23 anos, o "Guimê", natural da cidade de Cametá, no Pará, foi realizada no bairro Pirambu, em Fortaleza, na quinta-feira (2).

Segundo as investigações desenvolvidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), ele é suspeito de ameaçar moradores e comerciantes da região.

Gustavo Gabriel tem antecedentes criminais no Ceará por tráfico de drogas. O alvo foi conduzido à sede da Draco, onde foi autuado em flagrante na lei de organizações criminosas.