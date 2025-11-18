Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu, nesta terça (18), 19 mandados de busca e apreensão para desarticular estrutura criminosa de pirataria de conteúdo audiovisual, lavagem de dinheiro e organização criminosa no ambiente digital. Denominada "Endpoint", a operação ainda cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, sequestro de bens e valores e suspensão das atividades de 14 empresas investigadas.

As investigações começaram após a revelação de informações sobre a prática dos crimes citados por operadores de streaming piratas, entre os quais as "marcas" intituladas "DezPila", "Tyflex" e "Onlyflix". O MP não divulgou todos os nomes dos alvos.

As empresas operavam como se fossem prestadores de serviço de TV por assinatura, "ofertando programação televisiva, filmes e séries sem autorização dos detentores dos direitos e em desacordo com a legislação vigente", segundo divulgado pelo MPCE.

Os clientes eram captados por meio de páginas hospedadas em serviços de criação de sites, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e do Telegram, por exemplo.

A monetização da atividade ilegal era viabilizada por estruturas de pagamento online, principalmente Pix.

As 14 empresas terão as atividades suspensas por 180 dias e tiveram desindexados os resultados sobre elas em plataformas de buscas.

Operação

A ação está sendo realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o Gaeco, com a colaboração da Polícia Civil do Estado e do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.

Veja também Segurança Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE Segurança Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

Além dos mandados, a operação realizou o sequestro de bens e valores no montante de R$ 12 milhões, de criptoativos e dos domínios de internet vinculados ao esquema. Eles estão sendo cumpridos nas cidades de Fortaleza, Chorozinho, Eusébio, Maracanaú e Caucaia, no Ceará, além de Alagoas e Santa Catarina.

Com a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático dados foram analisados e apontaram movimentação financeira intensa entre contas de investigados e de empresas supostamente envolvidas com pirataria digital.

Indícios de lavagem de dinheiro também foram identificados, assim como a atuação de integrantes responsáveis por apoio operacional, como no suporte a atividades financeiras e logísticas.

A investigação ainda apontou o uso de "laranjas", que possibilitavam a movimentação de valores sem revelar qual a real titularidade de bens e ativos.