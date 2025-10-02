Muros de condomínio são pichados com ameaças a moradores em Fortaleza; Polícia investiga autoria

Muros de um condomínio foram pichados com ameaças a moradores, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na última quarta-feira (1º). Placas dos veículos dos alvos das ameaças foram expostas, para identificá-los. Poucas horas depois, as pichações foram cobertas por tinta branca.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue investigando as circunstâncias de um caso de ameaça, ocorrido no bairro José de Alencar - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza".

As ameaças ainda não foram denunciadas formalmente à Polícia, por Boletins de Ocorrência (BO). "A PCCE reforça a importância de comunicar a denúncia por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer delegacia ou via Disque-Denúncia 181. O registro auxilia as diligências", destacou a Pasta.

Segundo a SSPDS, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçaram o policiamento na região" e "a delegacia do 14º Distrito Policial (14º DP) está à frente dos trabalhos investigativos".

As pichações diziam que os moradores que tiveram as placas veiculares citadas tinham "24 horas pra irem embora do condomínio". "Se desacredita, vamos pega você na saída (sic)", completa.

Os criminosos ainda picharam frases sem conexões, como "todas informações de vocês cabueta e bala na cara". O termo "cabueta" significa uma pessoa que "falou demais" ou denunciou alguém. A reportagem apurou que pelo menos uma família já deixou o condomínio, por medo da ameaça.

Outro trecho da pichação pondera que "o restante dos moradores pode fica de boa desde que não venha (sic)".

Pichações apagadas

A reportagem do Diário do Nordeste foi até o condomínio, na manhã desta quinta-feira (2), quando encontrou as pichações já cobertas por uma tinta branca. Segundo moradores do residencial, a tinta branca foi pintada por policiais que compareceram ao local, na última quarta (1º).

A reportagem apurou que a Polícia investiga a participação de uma facção criminosa nas ameaças. A prática de expulsão de moradores tem sido recorrente na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza. Somente em 2025, há registros de ordens contra moradores dos bairros Vicente Pinzón e Papicu, em Fortaleza; da Comunidade do Jacarezal, em Pacatuba; e na localidade de Uiraponga, no Município de Morada Nova

Em contrapartida, um morador do condomínio afirmou à reportagem que acredita que as ameaças tenham sido pichadas a mando de outro morador, contra possíveis desavenças dele.

A SSPDS ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via 'e-denúncia', o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/".

"As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85)3101-2944, do 14º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Pasta.