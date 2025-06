Mulher encontrada morta vandalizou carro do ex um dia antes; defesa nega envolvimento

A jovem Brenna Maia, de 25 anos, encontrada morta na terça-feira (17), vandalizou o carro do ex-namorado um dia antes de desaparecer no município de Morada Nova, distante 166 km de Fortaleza. O ex-companheiro nega a participação no crime.

Imagens registradas por uma testemunha na madrugada de domingo (15) para segunda-feira (16), mostram Brenna e o ex-namorado discutindo na frente da casa da atual namorada dele.

Nos vídeos, é possível ver Brenna reiterando os retrovisores do veículo e vandalizando outras partes do carro, que estava estacionado. Essa foi a última vez em que a vítima foi vista viva.

Legenda: As imagens, registradas por uma testemunha, mostram Brenna e o ex-namorado discutindo em frente a casa da atual namorada do homem Foto: Reprodução

As imagens mostram que Brenna chamou o ex de "mentiroso" repetidas vezes, que a respondeu dizendo que "iria chamar a polícia". Após esse momento, Brenna não foi mais vista. Sem notícias do seu paradeiro, a família da jovem começou a procurá-la.

A jovem foi encontrada já sem vida em uma região de mata, com o rosto desfigurado e vestindo a mesma roupa que estava no vídeo gravado pela testemunha, sendo que a moto que ela pilotava também estava abandonada no local.

Defesa do ex-companheiro nega participação

Em publicação nas redes sociais, o advogado que representa o ex-companheiro de Brenna, Talvane Moura, negou a participação do seu cliente e da atual namorada dele na morte de Brenna.

"É natural que ele seja o primeiro suspeito, pelo contexto, pelo entrevero, pela situação havida anteriormente. No entanto, este rapaz e a namorada não saíram de casa durante toda madrugada", disse o advogado.

Segundo ele, Brenna saiu do local por volta das 2h-3h da manhã após o fim da confusão, com seu cliente chamando a Polícia Militar em seguida, e que recebeu a recomendação dos agentes de registrar um Boletim de Ocorrência ao amanhecer, o que foi feito por ele.

Talvane Moura afirma ainda que tanto o ex-namorado como a atual companheira foram voluntariamente prestar esclarecimentos à polícia, e que entregaram também seus celulares. "Essa postura pertence a pessoas que não devem nada à Justiça, que não tem nada a ver com o caso", afirmou o advogado.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Morada Nova, e que a causa da morte só será conhecida após a finalização do laudo da Perícia Forense.

