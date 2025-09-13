MPCE investiga agente de segurança pública do Crato suspeito de receber salário no Paraguai
Profissional estaria afastado das atividades de trabalho por estar cursando Medicina fora do Brasil
Um agente de segurança pública do Crato, na região do Cariri, foi alvo da Operação Clandestino, deflagrada nessa sexta-feira (12) pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
A ação, executada por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), buscou colher material para investigar se o profissional, que não teve a identidade revelada, estaria recebendo o salário enquanto cursa Medicina em uma universidade do Paraguai.
Veja também
Também é alvo da investigação outro agente de segurança pública, que também teve o nome preservado. Conforme o MPCE, o segundo profissional também sabia da prática criminosa.
Na casa do primeiro, foram apreendidos celulares e documentos, seguindo o mandado de busca e apreensão na residência dos dois profissionais no Crato. O material apreendido será utilizado para dar andamento à investigação.