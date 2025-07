MP denuncia homem que agrediu empresário com copo de vidro em festa em Fortaleza: 'violência desmedida'

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou o técnico em informática Ticiano Alves de Carvalho por lesão corporal grave, com a qualificadora de deformidade permanente. Ticiano é acusado de agredir o empresário Bruno Paranaiba Rugue, que trabalhava em uma festa, em Fortaleza, no dia 7 de junho deste ano. Ticiano segue em liberdade.

A vítima, que tem uma empresa de coquetéis e trabalhava no evento, levou 62 pontos no rosto. O MP pede que o denunciado repare a vítima em danos morais, patrimoniais e estéticos, incluindo prejuízos psicológicos e financeiros. A defesa de Ticiano não foi localizada pela reportagem.

Há ainda informação de que, após agredir o empresário, segundo uma testemunha, Ticiano tentou agredir um dos integrantes da banda musical que tocava na festa, enquanto a esposa dele tentava contê-lo. "Acrescentou que o acusado o encarou de forma ameaçadora, apresentando comportamento visivelmente alterado, agitado, com olhar agressivo e expressão estranha", segundo trecho do depoimento obtido pela reportagem.

"No vídeo, é possível visualizar com clareza o momento em que o acusado arremessa um copo de cerveja contra o rosto da vítima, ocasionando a queda de ambos ao solo. Em seguida, o acusado é contido por um garçom e por outro convidado, enquanto a vítima se levanta, visivelmente atônita e sem esboçar reação imediata" MPCE Trecho da denúncia.

O acusado disse em depoimento que não se lembrava do ocorrido, mas tinha uma vaga lembrança das pessoas tentando contê-lo: "acrescentou, ainda, que vem enfrentando problemas relacionados à ansiedade e à depressão, mas que, no momento, não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento".

O MP não ofereceu o acordo de não persecução penal, justificando a natureza do crime, "que envolveu uma violência desmedida".

Motivo fútil

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o 26º Distrito Policial enviou o relatório final do Inquérito Policial para a Justiça Estadual, com o indiciamento de Ticiano Carvalho, no último dia 23 de junho.

O delegado entendeu que o suspeito cometeu lesão corporal de natureza grave, com os agravantes de motivo fútil, pois "a agressão ocorreu após uma simples orientação da vítima sobre a disponibilidade de bebidas"; e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, "uma vez que a vítima não teve oportunidade de esboçar qualquer reação à agressão inesperada com o arremesso de um copo de vidro".

Segundo o Relatório Final, Bruno Rugue, proprietário da empresa Blue Cocktails, prestava serviço de coquetelaria em um evento de formandos, no bairro Parque Iracema, por volta de 22h de 7 de junho último, quando "foi abordado por um indivíduo do sexo masculino, não identificado no momento, que estava alterado e portava um copo de bebida alcoólica".

Empresário levou 62 pontos no rosto

O empresário Bruno Paranaiba Rugue foi levado ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), após a agressão. Na unidade de saúde, ele foi atendido e levou 62 pontos no rosto para fechar o ferimento causado pela agressão com o copo de vidro.

Nas redes sociais, a esposa de Bruno, a fotógrafa Karol Duarte, publicou, na última segunda-feira (30), atualização do estado de saúde do marido: "o Bruno até hoje não se recuperou, está sentindo dores no rosto, foi rompido um ducto salivar, que fica vazando saliva pelo rosto dele".

"Vai precisar de outra cirurgia. É muito revoltante isso, gente. Ele não está podendo trabalhar! Eu estou aqui cuidando do nosso filho sozinha, tendo que trabalhar dobrado, numa rotina exaustiva e esse agressor impune", lamentou a fotógrafa.