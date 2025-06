Maníaco da Moto: suspeito de crimes sexuais em Fortaleza é detido após 11 anos da prisão de inocente

A busca da Polícia pelo verdadeiro 'Maníaco da Moto', responsável por diversos crimes sexuais cometidos em Fortaleza, pode ter terminado na última sexta-feira (30), com a prisão de um novo suspeito. Um homem foi detido em 2014 por uma série de estupros e passou cinco anos preso, até ser inocentado pela Justiça Estadual.

O novo suspeito tem 44 anos e foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) no bairro João XXIII, na Capital, por força de um mandado de prisão por sentença condenatória em aberto. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia.

"Com os trabalhos de inteligência para localizar o homem que, com base nas investigações na época do crime, usava o mesmo modus operandi, os policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) lograram êxito na sua localização. Contra ele, existia um mandado de prisão por sentença condenatória por crimes de estupro cometidos por ele", reforçou a Polícia Civil.

Ainda segundo a PCCE, "o alvo, com base nos levantamentos investigativos, abordava as vítimas em sua motocicleta e realizava os crimes em via pública. A PCCE solicitou a prisão do suspeito. Após decisão do poder judiciário, ele foi localizado e colocado à disposição da Justiça. Com o cumprimento do mandado, o homem responderá inicialmente a sete anos de prisão em regime fechado".

Inocentado após cinco anos

O Diário do Nordeste publicou, com exclusividade, que Antônio Cláudio Barbosa de Castro passaria por um novo julgamento, depois de cinco anos preso por ser apontado como o 'Maníaco da Moto' (como o criminoso ficou conhecido). Ele chegou a ser condenado a 9 anos de prisão, por um estupro de vulnerável.

O Innocence Project (IP) Brasil e a Defensoria Pública do Ceará (DPCE) pediram ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) pela Revisão Criminal da condenação de Antônio Cláudio. Ele foi inocentado no dia 29 de julho de 2019 e deixou o presídio, no dia seguinte.

8 vítimas do 'Maníaco da Moto' foram ouvidas pela Polícia, na época dos crimes. Sete delas desistiram de acusar Antônio Cláudio pelos crimes sexuais, mas uma delas - uma criança de 11 anos na época do estupro - sustentou a acusação contra o suspeito preso. O processo resultou na condenação a 9 anos de prisão.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em 2019, a então diretora do Innocence Project (IP) Brasil, a advogada Flávia Rahal, afirmou que “a única coisa que sustentou a condenação foi o reconhecimento feito pela vítima” – não houve exame de DNA, por exemplo.

“Não estamos falando de um reconhecimento feito por má-fé. Ela foi vítima de abuso, deve ser uma coisa que deixa marcas muito doloridas. E quando ela viu a foto dele (Antônio), se convenceu de que ele era a pessoa que a atacou. No momento em que ela se convence – tem uma tese de Direito com Psicologia que fala da falta de memória – ela interioriza que foi ele”, opinou a advogada.

Antônio Cláudio era dono de uma borracharia no bairro Mondubim, em Fortaleza, e não tinha passagens pela Polícia, quando foi detido em agosto de 2014 por suspeita de abusar sexualmente das oito mulheres, de idades entre 11 e 24 anos, nos bairros Maraponga, Parangaba, Vila Peri e arredores, em Fortaleza. O caso ficou conhecido como ‘Maníaco da Moto’. O criminoso utilizava uma motocicleta vermelha para abordar as vítimas e uma faca para ameaçá-las.

Conforme o pedido de Revisão Criminal, o homem que cometia os crimes sexuais pelas ruas de Fortaleza tinha mais de 1,80m de altura. Já Antônio Cláudio tem apenas 1,59m de altura. A prova estaria em uma imagem de uma câmera de monitoramento. Dois laudos elaborados por peritos forenses atestam a diferença e foram anexados ao pedido da defesa.