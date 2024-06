Jovem é esfaqueada em supermercado na Barra do Ceará, em Fortaleza

Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada por um homem de 33, na noite dessa quarta-feira (12), em um supermercado na Barra do Ceará, em Fortaleza. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que estavam no local.

Segundo a PM, assim que chegaram ao supermercado, agentes do 20º Batalhão viram que o homem estava com duas facas nas mãos e ordenaram que ele se rendesse. No entanto, além de desobedecer à ordem e a um disparo de "menor potencial ofensivo" efetuado pela Polícia, o suspeito reagiu e tentou lesionar uma policial da composição.

"Diante da situação e no intuito de garantir a legítima defesa, foi efetuado disparo de arma de fogo. O suspeito, que ficou ferido, foi socorrido por uma ambulância a um hospital da Cidade, onde permanece sob escolta policial", informou o órgão.

A vítima também foi socorrida e levada para outra unidade de saúde. De acordo com a Polícia, ela segue internada nesta quinta-feira (13).

Antecedentes criminais

O homem foi autuado por tentativa de homicídio doloso no 10º Distrito Policial. Ele já responde por uma contravenção penal.