Acusado de atropelar e matar duas mulheres em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, Matheus Giestal Rodrigues de Oliveira foi condenado a 14 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por homicídio duplamente qualificado. A decisão é do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca do município do Cariri, após júri realizado nessa sexta-feira (11).

O crime ocorreu em outubro de 2022, quando o suspeito estava na direção de um veículo de luxo e o casal de namoradas em uma moto. Conforme a denúncia do Ministério Público, ele estava alcoolizado e trafegando em alta velocidade no momento da colisão.

Matheus Giestal participou do julgamento por meio de videoconferência, pois está preso em São Paulo desde janeiro de 2023. À época, ele tinha fugido do Ceará — mesmo com um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça cearense —, mas foi preso ao tentar se esconder de uma abordagem policial em uma praça paulista conhecida por ponto de tráfico e consumo de drogas.

À TV Verdes Mares, a defesa de Matheus alegou que entrou com recurso contra a decisão. Os advogados defendem que esperam a realização de um novo júri, caso seja o entendimento de instâncias superiores.

O CRIME

Legenda: O suspeito teria tentado esconder o veículo, que foi apreendido por policiais militares em um motel na região. Foto: Reprodução

As vítimas Elizângela Lima de Oliveira, de 31 anos, e Maria Edilania do Nascimento, de 50 anos, estavam em uma moto, quando foram surpreendidas por um veículo Hilux, supostamente em alta velocidade. Com o impacto, as duas foram arrastadas pela caminhonete.

Na época, Mateus foi identificado como suspeito por causar a colisão. Ele se apresentou na unidade policial, foi interrogado e após prestar depoimento, foi liberado.

O suspeito teria tentado esconder o veículo, que foi apreendido por policiais militares em um motel da região. A Hilux apresentava graves avarias na parte frontal.

Rosy Lima, irmã de Elisângela, disse que as vítimas vinham da casa da tia de uma delas, onde acompanhavam a apuração dos votos do 1º turno das eleições.