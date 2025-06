Homem é preso pela PF por produzir conteúdo sexual com vítima infantojuvenil em Fortaleza

Um homem foi preso preventivamente após investigação da Polícia Federal por produzir e compartilhar conteúdo sexual envolvendo vítima infantojuvenil, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (11). O detido foi alvo da operação Pureza Roubada III — iniciativa com repressão aos crimes de exploração infantil.

As investigações tiveram início após a análise de materiais apreendidos em prisão anterior efetuada pela Polícia Civil do Ceará, que indicou a possível produção de conteúdo sexual envolvendo criança. As análises dos dados encaminhados à Polícia Federal, distintos daqueles investigados pela Polícia Civil, revelaram imagens inéditas, com fortes indícios de autoria direta por parte do investigado.

Durante a ação de hoje, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereço vinculado ao investigado, para coleta de provas e identificação de possíveis vítimas.

Crimes podem gerar mais de 30 anos de prisão

O alvo é investigado por múltiplos crimes, incluindo a produção de conteúdo sexual infantojuvenil (art. 240 do ECA), a distribuição/divulgação de material (art. 241-A do ECA) e o armazenamento (art. 241-B do ECA), além do possível estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Se condenado por todos os crimes, a pena pode chegar a 38 anos de prisão. Porém, na prática, a pena exata vai depender da denúncia, das provas, da sentença e das circunstâncias judiciais de cada crime.

O material apreendido será encaminhado para a perícia técnica da PF. A investigação prossegue para verificar a existência de outras vítimas e possíveis conexões criminosas.