Homem é preso pela PF no aeroporto de Juazeiro do Norte com 46 iPhones 17 Pro
Suspeito também portava ampolas e dispositivos de aplicação de medicamentos.
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) suspeito do crime de descaminho, após desembarcar no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (31). Com ele, foram encontrados 46 smartphones, além de ampolas e dispositivos de aplicação de medicamentos.
O crime de descaminho ocorre quando são importados ou exportados produtos que são permitidos legalmente, no entanto, sem o pagamento dos tributos obrigatórios, configurando assim uma fraude fiscal.
Segundo a PF, todos os produtos encontrados na bagagem do suspeito são de origem estrangeira. Ele foi abordado em uma fiscalização de rotina após desembarcar de um voo vindo de Guarulhos, em São Paulo.
Material apreendido
Entre os itens apreendidos estão celulares do modelo iPhone 17 Pro, canetas emagrecedoras para tratamento de diabete e obesidade, além de diversas ampolas de outros medicamentos.
O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, e serão submetidos à perícia, podendo indicar outras infrações penais após análise técnica. O suspeito preso poderá responder pelo crime de descaminho.