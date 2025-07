Empresários de eventos e da construção civil 'lavaram' dinheiro de grupo do Comando Vermelho do CE

A prisão de um traficante de drogas, em 2022, levou a Polícia Civil do Ceará (PCCE) a descobrir um esquema de tráfico internacional de entorpecentes, que saía do Paraguai com destino ao Ceará. Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e empresários foram alvos da Operação Tropa do Empresário, nesta terça-feira (15), após três anos.

O delegado seccional de Caucaia, Rômulo Melo, explica que a Operação "se originou no ano de 2022, após a prisão, na cidade de Caucaia, de um traficante de drogas, que comercializava entorpecentes sobretudo na região litorânea do Estado do Ceará, muito forte na região de Jijoca de Jericoacoara e Cumbuco, em Caucaia".

"Após a extração dos dados do aparelho celular (do traficante), foi possível constatar a ligação desse traficante com empresários lá da cidade de Toledo, no Paraná. Esse empresário conseguia adquirir drogas ali na fronteira do Paraguai, em Foz do Iguaçu, para o grupo criminoso." Rômulo Melo Delegado da Polícia Civil do Ceará

O empresário em questão é proprietário de "uma empresa grande do ramo de material de construção", junto com o irmão, no Paraná, explicou Rômulo Melo. Questionado se a empresa é "de fachada", o delegado respondeu que "a empresa existe de fato, de verdade. É uma empresa que movimenta milhões de reais".

"Só que, através do relatório de inteligência financeira, a gente constatou que a movimentação financeira dessa empresa era atípica com a capacidade que ela demonstrava. Essa empresa fornecia uma chave Pix de telefone (da empresa) aos traficantes aqui do Estado do Ceará, para depositar o valor do tráfico de drogas", acrescenta o delegado.

A organização criminosa se denominava como 'Tropa do Empresário', o que motivou o nome da Operação.

Ligações com outros empresários

A Polícia Civil também chegou a transações financeiras entre traficantes, atuantes em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e ligados à facção Comando Vermelho, e empresários de outros setores - principalmente o de eventos artísticos - que residem nos estados do Ceará, Piauí, Goiás e São Paulo.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo em Goiânia, onde mora um empresário que teria recebido dinheiro da facção carioca oriundo de depósitos bancários.

Já na Sabiaguaba, em Fortaleza, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, contra um empresário do ramo de venda de veículos de luxo. Um sócio da empresa foi preso.

"O grupo adquiria a droga lá no Paraguai, e a droga vinha para cá através dessas empresas. A droga circulava aqui (no Ceará). E os valores voltavam para essas empresas, através de transferências bancárias. A gente constatou, várias vezes, que o dinheiro entrava em uma empresa, era transferido para outra empresa e, depois, voltava para outra empresa do grupo", resume o delegado Rômulo Melo.

A Polícia Civil pediu à Justiça Estadual pela prisão dos empresários investigados, ainda em 2024. Entretanto, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas declinou da competência do processo, por entender que devia ser julgado na Justiça Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a ação penal deveria ficar na esfera estadual. Quando o processo voltou para a Vara de Delitos, já neste ano, o colegiado de juízes que atua na Unidade recusou o pedido de prisão contra os empresários. A Polícia procura por dois empresários, de outros estados, para aplicar o uso de tornozeleira eletrônica.

Ordens judiciais cumpridas

Mais de 100 policiais civis cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, seis mandados de aplicação de tornozeleira eletrônica, o sequestro de 16 veículos de alto padrão e o bloqueio de 24 contas bancárias - sendo 14 de pessoas físicas e 10 de pessoas jurídicas - no valor de até R$ 50 milhões.

Os quatro alvos dos mandados de prisão foram detidos (sendo que três ainda foram autuados em flagrante, ao serem flagrados com armas de fogo e pequenas quantidades de drogas). Um quinto suspeito também foi preso em flagrante, por tráfico de drogas.

R$ 1,5 milhão foi o valor somado entre cheques apreendidos na residência de um empresário. A Polícia Civil também reteve, na Operação, um veículo Toyota Corolla e uma motocicleta, em Fortaleza; e automóveis Corolla e Audi, em Toledo (no Paraná).

As prisões ocorreram no bairro Maraponga, em Fortaleza; e nas cidades cearenses de Caucaia, Quixeramobim e Trairi. Um empresário do ramo de eventos, que mora em Caucaia, passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica - assim como outros dois investigados.