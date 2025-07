Dois jovens morrem afogados durante banho de lagoa, no Interior do Ceará, neste domingo (27)

Dois jovens de 18 anos, cada, morreram afogados enquanto tomavam banho em uma lagoa na cidade de Juazeiro do Norte, Interior do Ceará. As vítimas estavam em uma localidade conhecida na região como ‘Buraco Azul’.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do duplo afogamento registrado na manhã deste domingo (27).

Informações extraoficiais indicam que um dos jovens viu o amigo se afogando e foi tentar salvá-lo, quando também se afogou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e uma da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e atenderam a ocorrência.

Não há informação sobre as identidades das vítimas. A SSPDS afirma que a Delegacia de Juazeiro do Norte apura o caso.

INTERDITADO

Em 2023, A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju) chegou a interditar o ‘Buraco Azul’ em Juazeiro do Norte após verificar que a cor da água é originada por componentes químicos presentes em explosivos para explorar rochas de uma mineradora desativada.