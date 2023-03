‘Buraco azul’: o que é e de quem é ponto turístico que está dando o que falar no Cariri

De longe parece uma piscina natural, com água azul-turquesa cercada por paredões rochosos. O buraco azul lembra o fenômeno encontrado em lagoas de Jericoacoara, mas fica na zona rural de Juazeiro do Norte, no sítio Pau Seco.

É um terreno que foi explorado por uma empresa de mineração para extração de britas, um tipo de pedra. A licença terminou no ano passado. O imóvel é particular, tem um portão (que já foi danificado): faz parte de um espólio com 8 herdeiros.

O buraco azul virou espontaneamente um ponto turístico. Tem atraído pessoas que vão tirar foto, fazer piquenique, beber e nadar corajosamente, encantados com a novidade e com adrenalina da aventura.

"A área precisa ser isolada. E as pessoas não devem entrar na água sem saber a profundidade", afirma Norberto Santos, que é relações públicas do Corpo de Bombeiros em Juazeiro do Norte.

Morador da comunidade, o motorista Daniel Santos disse que a movimentação cresceu desde a semana passada.

"Ouvi falar que estariam organizando até excursões. A profundidade é um risco! Tem de 7 a 8 metros. E também existe o risco de pedras caírem", afirmou.

Legenda: É possível ver fendas entre as rochas acima do buraco azul Foto: Edigleison Leite

Ontem mesmo, segundo testemunhas, uma porção do paredão caiu dentro d'água. Por sorte, ninguém foi atingido. A minedora usava explosivos. É possível ver fendas entre as rochas acima do buraco azul.

Legenda: Um operário pilotava uma retroescavadeira quando ocorreu um desabamento de rochas Foto: Edigleison Leite

Por que a água é azul

Donos do local autorizaram que esta semana professores da Faculdade de Tecnologia do Cariri (Fatec) visitem o local. Eles vão fazer testes na água do buraco, o que deve explicar a coloração e a qualidade. Por se tratar de um local explorado por mineradora, pode haver componentes químicos prejudiciais à saúde.