“Ele trancou o cachorro no banheiro', diz membro da investigação de mortes de Yanny Brena e Rickson

No dia em que a vereadora Yanny Brena, 26, e o atleta de vaquejada Rickson Pinto, 27, foram encontrados mortos, havia um ser vivo na casa. Estava trancado no banheiro.

O casal era tutor de um golden retriever. Juca tem até perfil no Instagram. Com menos de oito meses, é de grande porte e era o xodó da parlamentar.

“Yanny amava o Juca. Na terça-feira (7), ela me mostrou fotos lindas dele”, disse a vereadora Jacqueline Gouveia (MDB), reconhecida protetora de animais, colega da vítima na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

As últimas fotos de Juca na rede social mostram a viagem que fizeram à praia. Rickson tomou banho de mar com o cachorro. Yanny fez selfie com o pet sob o guarda-sol.

Uma das evidências de que o crime foi premeditado é que Rickson tenha evitado que Juca assistisse à morte deles.

“Ele trancou o cachorro no banheiro”, afirmou um membro da investigação.

O cachorro não viu, mas deve ter ficado agitado com o que escutou. Os cães têm audição mais aguçada que o ser humano, o que os torna mais sensíveis a barulho.

Este jornalista ainda tenta confirmar qual foi o destino de Juca: se família ou se ficou com amigos.

Uma das características dos cães é o apego aos tutores. A ausência pode causar depressão canina, à luz do que dizem os especialistas.