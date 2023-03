Acesso ao 'buraco azul' de Juazeiro do Norte deve ser fechado ainda nesta sexta-feira (17)

O rolê mais famoso e aleatório do Cariri dos últimos dias está com as horas contadas. Será reforçada a proibição de entrada na área onde fica a piscina natural de água azul no sítio Pau Seco.

Em ofício, a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju) fez três solicitações aos proprietários do imóvel:

fechamento da área com portão e fechadura/cadeado;

instalação de placas informando entrada proibida e risco de acidente;

contato com órgãos de segurança pública, quando necessário, para por ordem no local.

"Não é uma água própria para banho e tampouco consumível, potável, como também o ambiente é perigoso", afirmou o superintendente da Amaju, Eraldo Oliveira.

O terreno, que já foi explorado por mineradora, tem 8 donos.

"Nem eu e nenhum dos meus irmãos herdeiros aqui desse local vai autorizar para uso para banho, porque a gente sabe que é perigoso. É perigoso o desgarramento dessas barreiras, um afogamento", disse o médico Lucildo Leite em entrevista à repórter Darlene Barbosa, da TV Verdes Mares Cariri.

Ontem, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito disse que agentes vão fiscalizar os acessos ao local neste fim de semana.

"Neste sábado e domingo, não venham para cá. O local vai estar totalmente fechado e isolado, proibido o acesso", informou o Ednaldo Moura, que está prestes a deixar o órgão para assumir o cargo de vereador pelo PL após a morte de Yanny Brena.