Dois homens são mortos e outros dois baleados em tentativa de chacina no interior do Ceará

Dois homens foram mortos a tiros e outros dois baleados em uma tentativa de chacina no município de Itapipoca, Interior do Ceará. O crime aconteceu na tarde desse domingo (27), na localidade do Cura II, zona rural.

A reportagem apurou que os atiradores chegaram a pé, se esconderam em uma mata e saíram já no momento de abordar as vítimas. Os homens atingidos pelos disparos de arma de fogo que morreram tinham 29 e 24 anos.

O alvo dos criminosos era um homem identificado pelo apelido de 'Boneco', ligado a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No entanto, ele não estava no local na hora do ataque.

Os sobreviventes foram atingidos na perna e de raspão na cabeça. Um deles é um adolescente de 17 anos. Os dois foram levados a unidades hospitalares, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

INVESTIGAÇÃO

A reportagem apurou que os sobreviventes não correm risco de morte. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura o caso como duplo homicídio por meio da Delegacia de Itapipoca.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações", disse a SSPDS.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/".

MORTE MÚLTIPLA

Já neste mês de julho, outra tentativa de chacina foi registrada em Boa Viagem. Na madrugada de 6 de julho, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no ataque. As vítimas mortas tinham 30 e 31 anos.