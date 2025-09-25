Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dois alunos baleados em escola de Sobral recebem alta; terceiro segue internado

Jovens foram feridos a tiros em ataque criminosa dentro de escola estadual

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Policiais militares e guardas municipais isolam área em rua de Sobral após ataque a tiros, com ambulância do SAMU e várias pessoas acompanhando a ocorrência.
Legenda: Policiais militares e guardas municipais isolam área em rua de Sobral após ataque a tiros.
Foto: Mateus Ferreira/TV Verdes Mares.

Dois dos três adolescentes feridos no ataque a tiros na escola estadual Luís Felipe, em Sobral, receberam alta na tarde desta quinta-feira (25). O terceiro jovem segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

"O terceiro adolescente permanece sob os cuidados da equipe multiprofissional", informou o hospital, em nota. Os feridos têm entre 17 e 18 anos. 

Os jovens foram baleados durante ação criminosa no estacionamento da escola, durante o intervalo entre as aulas. Dois adolescentes não resistiram aos ferimentos e já faleceram no local. 

Estudantes correram assim que ouviram os disparos de arma de fogo, e o momento de tensão na escola foi registrado em vídeo. Os adolescentes chegaram a ver os corpos das duas vítimas mortas no chão. 

Veja também

teaser image
Segurança

Elmano envia cúpula da Segurança a Sobral para apurar ataque a escola

teaser image
Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

teaser image
PontoPoder

Ataque em Sobral: Prefeito determina reforço da Guarda Municipal no entorno de escola

Ataque a tiros 

Dois suspeitos chegaram em um moto e efetuaram os tiros dentro da escola, mas ainda não se sabe a motivação. Uma das vítimas tinha consigo uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens.

As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). 

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela unidade, lamentou o ocorrido e informou que os estudantes foram liberados das aulas nesta quinta e nesta sexta-feira (26): "A comunidade escolar também contará com o suporte de profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede".

O governador Elmano de Freitas enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para Sobral, no Interior do Estado.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor.

Já o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se pronunciou e informou que equipes da Guarda Municipal foram enviadas ao local imediatamente após o ataque, e também enviou transportes escolares para levar os alunos às suas casas.

Assuntos Relacionados
Policiais militares e guardas municipais isolam área em rua de Sobral após ataque a tiros, com ambulância do SAMU e várias pessoas acompanhando a ocorrência.
Segurança

Dois alunos baleados em escola de Sobral recebem alta; terceiro segue internado

Jovens foram feridos a tiros em ataque criminosa dentro de escola estadual

Redação
Há 58 minutos
Celulares com o aplicativo de transporte utilizados pelos investigados foram apreendidos
Segurança

Uber denuncia comércio irregular de contas, e Polícia prende suspeitos em Fortaleza

Sistema antifraude da empresa detectou fraudes

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos mostra atiradores chegando de moto à escola estadual Luís Felipe, em Sobral, que sofreu ataque a tiros.
Segurança

Vídeo mostra momento em que atiradores chegam a escola em Sobral; assista

Os dois homens efetuaram disparos contra pessoas que estavam no estacionamento do colégio estadual Luís Felipe. O crime deixou dois mortos e três feridos

Redação
Há 2 horas
Montagem de fotos que mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola estadual de Sobral, no Ceará.
Segurança

Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

Dois adolescentes morreram no pátio do colégio estadual

Matheus Facundo, Carol Melo, Luana Severo e Mariana Lazari
25 de Setembro de 2025
Governador Elmano discursa em evento. Ele é um homem de meia idade, de barba grisalha, cabelo grisalho, e utiliza um terno preto com camisa social branca e gravata laranja.
Segurança

Elmano envia cúpula da Segurança a Sobral para apurar ataque a escola

Dois adolescentes e três pessoas foram baleadas na manhã desta quinta-feira (25). Não se sabe ainda a motivação do crime

Luana Severo e Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral
Segurança

Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral

Caso aconteceu no colégio estadual Luís Felipe

Carol Melo, Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo
25 de Setembro de 2025
nitro dance fest patroa presa facção comando vermelho fortaleza operação ministério público
Segurança

Quem é a 'Patroa', uma das chefes do CV em Fortaleza que recebeu R$ 23 mil de programas sociais

'Patroa' foi presa nessa terça-feira (23), quando o MPCE deflagrou a 'Operação Extramuros'

Emanoela Campelo de Melo
25 de Setembro de 2025
Imagem de um policial civil do Ceará, para matéria sobre captura de suspeito de estuprar sobrinha e enteada
Segurança

Suspeito de estuprar sobrinha e enteada no Interior do CE é capturado na Bahia

Crime teria ocorrido na cidade de Missão Velha entre os anos 2022 e 2025

Redação
24 de Setembro de 2025
operação vicente pinzon bairro fortaleza facção comando vermelho mortes
Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema

Emanoela Campelo de Melo
24 de Setembro de 2025
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana
Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação
24 de Setembro de 2025
bebeto queiroz choro politico esquema compra de votos investigação policia federal
Segurança

Onde está Bebeto Queiroz? Buscas por prefeito eleito alvo de operação da PF ultrapassam nove meses

A defesa do político disse que se manifesta exclusivamente nos autos do processo

Redação
24 de Setembro de 2025
Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo
Segurança

Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo

O homem já responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de outros quatro procedimentos por crimes de roubo

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Imagem de uma viatura da pericia forence.
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

A vítima teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Grupo de agentes da Polícia Civil e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) caminham em fila por uma calçada, próximos a um edifício com fachada preta e plantas tropicais. Eles vestem camisetas com os nomes de suas instituições nas costas.
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

Homem é apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Fortaleza

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Jovem em cima de um cavalo
Segurança

Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem

Redação
23 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana
Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação
23 de Setembro de 2025
foto Fachada do Larbos, em Sobral, no Ceará.
Segurança

Terceira suspeita de envolvimento na morte de vigilante é presa em Sobral

A mulher, de 18 anos, foi capturada em um imóvel, no bairro Vila União, durante uma ação da Polícia Civil

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Clientes denunciam empresa de turismo em Fortaleza por estelionato; diretor nega

O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando o homem colocando bebida na boca da criança e outra foto do casal praticando sexo em condomínio, em Sobral. Todas estão borradas.
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Fileira de carros do Corpo de Bombeiros em estacionamento durante o dia, com árvores ao fundo.
Segurança

Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

O crime aconteceu por uma crise de ciúmes e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Milenna Murta*
22 de Setembro de 2025