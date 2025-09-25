Dois alunos baleados em escola de Sobral recebem alta; terceiro segue internado

Dois dos três adolescentes feridos no ataque a tiros na escola estadual Luís Felipe, em Sobral, receberam alta na tarde desta quinta-feira (25). O terceiro jovem segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

"O terceiro adolescente permanece sob os cuidados da equipe multiprofissional", informou o hospital, em nota. Os feridos têm entre 17 e 18 anos.

Os jovens foram baleados durante ação criminosa no estacionamento da escola, durante o intervalo entre as aulas. Dois adolescentes não resistiram aos ferimentos e já faleceram no local.

Estudantes correram assim que ouviram os disparos de arma de fogo, e o momento de tensão na escola foi registrado em vídeo. Os adolescentes chegaram a ver os corpos das duas vítimas mortas no chão.

Ataque a tiros

Dois suspeitos chegaram em um moto e efetuaram os tiros dentro da escola, mas ainda não se sabe a motivação. Uma das vítimas tinha consigo uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens.

As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela unidade, lamentou o ocorrido e informou que os estudantes foram liberados das aulas nesta quinta e nesta sexta-feira (26): "A comunidade escolar também contará com o suporte de profissionais de psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede".

O governador Elmano de Freitas enviou a cúpula da Segurança Pública do Ceará para Sobral, no Interior do Estado.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu o gestor.

Já o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se pronunciou e informou que equipes da Guarda Municipal foram enviadas ao local imediatamente após o ataque, e também enviou transportes escolares para levar os alunos às suas casas.