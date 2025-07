DJ é denunciado por tentar assassinar produtor de festa esfaqueado no pescoço em boate em Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Daniel Fernandes Bezerra de Menezes, conhecido como 'DJ Formiga' pela tentativa de homicídio do produtor de festas José Maurílio Araújo Fernandes. Segundo a acusação, Daniel foi responsável por um homicídio duplamente qualificado, com motivo fútil.

O crime aconteceu dentro de uma boate no Centro de Fortaleza, na madrugada do dia 6 de julho de 2025. Formiga "agindo de forma livre e consciente, foi responsável pela tentativa de homicídio, mediante golpe com instrumento perfurocortante (canivete), da vítima", diz trecho da denúncia do MPCE.

A defesa do denunciado não foi localizada pela reportagem para comentar sobre a acusação. Anteriormente, os advogados disseram ao Diário do Nordeste que acreditavam na inocência do seu cliente: "trata-se de um incidente que, conforme a narrativa inicial e os depoimentos colhidos no inquérito, decorreu de uma briga e não de um ato premeditado", segundo os advogados.

O MP afirma que vítima e acusado discutiram e seguranças da boate intervieram até que eles se distanciaram. Horas depois, José e Daniel voltaram a se encontrar na entrada do banheiro do estabelecimento e brigaram novamente, com provocações recíprocas.

Legenda: Um canivete foi apreendido pela Polícia Militar, após ser arremessado em um bueiro e recuperado pelos seguranças da boate. O objeto teria sido utilizado pelo suspeito para esfaquear a vítima Foto: Reprodução

Conforme o Ministério Público, "nesse segundo momento a vítima narra que o réu 'Formiga levou a mão à cintura para sacar alguma coisa; que sua reação foi de desferir um soco contra Formiga, mas esse desferiu um golpe contra a região de seu pescoço, com um algum objeto; Que não viu qual foi o instrumento utilizado por Formiga, mas percebeu que começou a sangrar muito imediatamente”.

"Daniel apenas não seguiu desferindo mais golpes porque foi contido por seguranças, ao que a vítima pôde se distanciar e buscar socorro. Ato contínuo o réu Daniel saiu da boate, tentou se desfazer do canivete o jogando em um bueiro" MPCE

PRISÃO EM FLAGRANTE

Suspeito e vítima curtiam a festa com amigos em comum. Daniel é companheiro da ex-esposa de Maurílio. A mulher também estava no local e disse aos investigadores que o atual companheiro contou que sofreu um soco no rosto, antes de dar uma facada no ex-companheiro dela.

O 'DJ' foi contido pelo filho da vítima e por seguranças e o canivete localizado e apreendido. Daniel Fernandes foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em audiência de custódia.

O juiz Tadeu Trindade de Ávila, da 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, considerou que "a conduta atribuída ao imputado é de extrema gravidade, havendo indícios robustos de que tentou ceifar a vida da vítima mediante golpe de faca no pescoço - região de alta letalidade, em ambiente de aglomeração e entretenimento público, circunstância que ampliou o risco à integridade de terceiros".

O MP agora também pede urgência para as autoridades policiais obterem imagens das câmeras de segurança na boate.

Testemunhas dizem ainda que o 'DJ' já tinha tentado agredir a vítima antes, em uma barraca na Praia do Futuro.