Criança está entre vítimas de triplo homicídio na Rosalina; dois presos são acusados por Chacina das Cajazeiras

Uma criança de 11 anos está entre as vítimas de um triplo homicídio registrado na comunidade da Rosalina, bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na última segunda-feira (10), confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta terça (11). Quatro suspeitos foram presos em flagrante - inclusive dois homens acusados de serem executores da Chacina das Cajazeiras (que deixou 14 mortos, em janeiro de 2018).

Além da criança, dois homens foram mortos e duas pessoas ficaram feridas, na ação criminosa ocorrida na Rosalina, no início da tarde da última segunda (10). Uma das vítimas, um homem de 37 anos, tem passagens pela Polícia por tentativa de homicídio, roubo de veículo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Veja também Segurança Justiça marca data do primeiro júri de acusado por 14 mortes na Chacina das Cajazeiras; saiba quando será o julgamento Segurança Podcast Pauta Segura detalha os bastidores da cobertura da Chacina das Cajazeiras há 6 anos

A reportagem apurou que as mortes ocorreram em um confronto entre facções criminosas, na disputa por território para o tráfico de drogas. Um grupo teria chegado ao local efetuando disparos. Entretanto, criminosos locais revidaram com tiros, o que provocou um intenso tiroteio.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e, com informações do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Nuvid/Ciops), localizou um veículo que teria sido utilizado na ação criminosa. A abordagem ocorreu no bairro Parangaba.

Três suspeitos, de 29, 25 e 19 anos, foram presos em flagrante, na posse de três armas de fogo. Segundo a SSPDS, o suspeito de 29 anos já possuía antecedentes criminais por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e receptação; e o suspeito de 25 anos, por homicídio, integrar organização criminosa, desobediência, roubo e receptação.

Na sequência, um quarto suspeito de participar do confronto entre facções criminosas, um homem de 27 anos, foi preso em uma residência. No imóvel, foram apreendidas mais três armas de fogo, diversas munições seis balanças de precisão e diversos pinos para armazenamento de drogas.

Participaram das prisões policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de informações do Nuvid.

Veja também Segurança Saiba quem é 'Bola de Fogo', cearense preso no Rio de Janeiro por homicídios e por integrar facção Comando Vermelho Segurança Operação Fim de Festa: quem são o sócio da casa de shows ligada ao CV preso em Fortaleza e o chefe da facção na região

Participação na Chacina das Cajazeiras

Dois dos quatro suspeitos presos por participação no ataque criminoso na Rosalina são réus da Chacina das Cajazeiras. A reportagem apurou que o homem de 29 anos detido é Francisco Kelton Ferreira do Nascimento, conhecido como 'Susto'; e o suspeito de 25 anos é Joel Anastácio de Freitas, o 'Gaspar'.

Os dois homens foram pronunciados (isto é, devem ser levados a julgamento, por decisão da Justiça), no dia 11 de maio de 2023, por serem executores da matança que deixou 14 vítimas, em uma festa no Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na madrugada de 27 de janeiro de 2018. Entretanto, eles recorreram da decisão judicial.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 15 acusados de participarem da Chacina, o ataque criminoso foi praticado por integrantes da facção cearense Guardiões do Estado (GDE) e o alvo era uma festa que seria reduto de criminosos rivais ligados à facção carioca Comando Vermelho (CV).