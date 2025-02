Contador foi feito refém e dirigiu para suspeitos de participarem de tiroteio que deixou três mortos na Rosalina

Um homem que trabalha como contador foi feito refém por três criminosos armados, suspeitos de integrarem uma facção criminosa e de, minutos antes, atacarem rivais na comunidade da Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na última segunda-feira (10). A troca de tiros entre as facções deixou três mortos - inclusive uma criança de 11 anos.

O contador contou à Polícia Civil do Ceará (PCCE) que tinha acabado de deixar o filho na escola e voltava para casa, por volta de 13h10, quando foi surpreendido por homens que saíram de um matagal, se colocaram em frente ao seu carro e anunciaram um assalto.

"Que, (o contador) na hora parou o carro e não imaginava que seria levado também; que, os assaltantes exigiram que o declarante dirigisse sentido a Avenida Silas Munguba e, de lá seguisse para Maracanaú", detalha o Termo de Depoimento lavrado na 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O veículo com o contador e os três homens armados já estava na Avenida Godofredo Maciel, quando parou em um semáforo e foi abordado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) - que tinha recebido informações do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Nuvid/Ciops) que aquele carro era utilizado para a fuga dos criminosos que promoveram um ataque a tiros na Rosalina.

Veja o vídeo da abordagem policial:

Os três suspeitos se renderam e foram presos em flagrante, na posse de três armas de fogo. Eles foram identificados como Francisco Kelton Ferreira do Nascimento, de 29 anos, Joel Marques de Nascimento, 25, e Antônio Wesley Lopes Santos, 22. A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do trio, em audiência de custódia realizada na última terça-feira (11).

Ao serem interrogados pela Polícia Civil, Francisco Kelton e Antônio Wesley preferiram se manter em silêncio. Já Joel Marques - que foi baleado de raspão na coxa - disse aos investigadores que ele e amigos foram atacados a tiros e precisaram correr para um matagal para se esconderem. E afirmou que "só abordaram o carro para sair do local", mas eles não conheciam o motorista.

Veja também Segurança Polícia indicia 3 suspeitos por morte de homem retirado à força de shopping e diz que crime foi 'ato de selvageria' Segurança Advogada acusada de ser 'pombo-correio' do Comando Vermelho no Ceará 'quebrou monitoramento eletrônico' 37 vezes

Criança morta em disputa entre facções

Três pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas, no confronto entre duas facções criminosas, na Rosalina, na última segunda-feira (10). Entre os mortos, estão um menino de 11 anos e um homem de 37 anos - que tinha passagens pela Polícia por tentativa de homicídio, roubo de veículo, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e receptação. A terceira vítima não foi identificada.

A reportagem apurou que as mortes ocorreram em um confronto entre facções criminosas, na disputa por território para o tráfico de drogas. Um grupo teria chegado ao local efetuando disparos. Entretanto, criminosos locais revidaram com tiros, o que provocou um intenso tiroteio.

Após a prisão dos três suspeitos em um carro, na Avenida Godofredo Maciel, a Polícia Militar deteve Antônio Livino Cardoso do Nascimento, que foi baleado na barriga e procurou atendimento no hospital Frotinha da Parangaba.

Na residência do suspeito, foram apreendidas três armas de fogo, munições e material utilizado no tráfico de drogas. Livino também é suspeito de participar do confronto entre as facções, na Rosalina, mas integraria o Comando Vermelho (CV); enquanto os outro presos são apontados como membros da facção cearense Guardiões do Estado (GDE).

Em interrogatório no DHPP, Antônio Livino negou que integra facção e que participou do tiroteio. Ele alegou que trabalha como motorista de aplicativo em uma motocicleta alugada e que já ia começar a trabalhar, quando sofreu um tiro na barriga, enquanto andava próximo de casa. O suspeito também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, em audiência de custódia.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Participação na Chacina das Cajazeiras

Joel Marques de Nascimento, preso por participação no ataque criminoso na Rosalina, é o nome verdadeiro de Joel Anastácio de Freitas - réu no processo da Chacina das Cajazeiras. Em audiência de custódia realizada na última terça-feira (11), a Justiça descobriu que ele tinha um registro tardio de nascimento.

Joel, conhecido como 'Gaspar', foi pronunciado (isto é, deve ser levado a julgamento, por decisão da Justiça), no dia 11 de maio de 2023, por ser um dos executores da matança que deixou 14 vítimas, em uma festa no Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na madrugada de 27 de janeiro de 2018. Ele recorreu da decisão judicial.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 15 acusados de participarem da Chacina, o ataque criminoso foi praticado por integrantes da facção cearense Guardiões do Estado (GDE) e o alvo era uma festa que seria reduto de criminosos rivais ligados à facção carioca Comando Vermelho (CV).