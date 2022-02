Chacina em Juazeiro do Norte: Polícia captura mais sete suspeitos de participar do massacre

Mais sete suspeitos de participarem da chacina em Juazeiro do Norte foram detidos. Nesta quinta-feira (10), policiais militares prenderam seis homens e capturaram um adolescente que estariam envolvidos no crime ocorrido nessa terça-feira (8) e que deixou quatro mortos.

O bando foi localizado no município de Barbalha. Foram presos: Francisco Auran dos Santos Nunes, Cícero Roberto dos Santos Nunes, Cícero Leonardo Rodrigo dos Santos, Wermerson Honorato dos Santos, Natanael Cavalcante da Silva e Cícero Michel Chagas. Anteriormente, já tinham sido detidos pelo crime Paulo Samuel da Silva, 21 anos, e Paulo Henrique da Silva, 25 anos.

Os PMs avistaram primeiro Francisco Auran. Com ele foram encontradas drogas que, conforme Auran, seriam de Cícero Roberto. Quando os agentes encontraram Roberto, ele teria apontado o nome de Cícero Leonardo como proprietário dos entorpecentes.

Cícero Leonardo, também conhecido como 'Bida' já era procurado pelas autoridades após ser reconhecido por uma das vítimas que sobreviveu à chacina. Junto dele estavam os demais suspeitos. Durante a diligência, Wermeson chegou a ser atingido por disparos de arma de fogo e foi socorrido.

Equipes do BPRaio e Força Tática apreenderam duas armas de fogo, um simulacro, sete celulares, um veículo, uma balança de precisão e quase 150 gramas de drogas entre maconha e cocaína. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional Plantonista.

VÍTIMAS FORAM ASSASSINADAS DENTRO DE CASA

Todas as vítimas estavam dentro de casa quando foram surpreendidas por criminosos armados. A motivação para a chacina seria, conforme autoridades, disputa entre facções criminosas da região.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), três das quatro vítimas mortas apresentavam antecedentes criminais: um homem de 34 anos, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e furto; um homem também de 34 anos, com passagens por extorsão e crime contra a administração pública; e uma mulher de 45 anos, com antecedentes por tráfico de drogas.

A quarta pessoa assassinada pelos suspeitos foi um adolescente de 16 anos. Dentre os baleados e socorridos à unidade hospitalar está uma criança de quatro anos de idade. O governador do Ceará, Camilo Santana, exigiu rigor e resposta imediata na investigação.

