Policial suspeito de matar jovem dentro de delegacia em Camocim é afastado e investigado pela CGD

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) decidiu afastar preventivamente e instaurar processo administrativo disciplinar para investigar o policial George Tarick de Vasconcelos Ferreira. O militar foi preso em flagrante sob suspeita de assasinar o jovem Mateus Silva Cruz, de 19 anos, dentro da Delegacia Regional de Camocim.

Nesta quarta-feira (9), a CGD informou as decisões por meio do Diário Oficial do Estado (DOE). George Tarick foi detido em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva com objetivo de garantir ordem pública.

Conforme a Controladoria, o processo administrativo disciplinar tem como finalidade apurar as condutas transgressivas atribuídas ao soldado. Já o afastamento tem prazo inicial de 120 dias, "em virtude da prática de ato incompatível com a função pública, gerando clamor público, tornando o afastamento necessário à garantia da ordem pública, à instrução regular do processo, assim como a correta aplicação da sanção disciplinar".

O Comando-Geral da PMCE foi oficiado sobre as determinações. De acordo com a CGD, o militar deve ficar à disposição da unidade de recursos humanos a que estiver vinculado e o órgão precisa reter sua identificação funcional, distintivo, armas, algemas e quaisquer outros instrumentos de caráter funcional que estejam em posse do servidor.

Além do soldado, a CGD instaurou sindicância administrativa para os demais policiais envolvidos na situação

A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol) repudia instauração da sindicância e diz que tomará medidas na Justiça para bloquear o pedido. "É um abuso e um dano moral ao delegado e ao escrivão"

DESENTENDIMENTO ENTRE VÍTIMA E SUSPEITO

George Tarick é suspeito de cometer um homicídio por volta das 2h do dia 6 de fevereiro de 2022, dentro da Delegacia Regional de Camocim. A ocorrência teve início dentro de uma casa de shows, onde o soldado estava.

O Diário do Nordeste teve acesso a documentos que fazem parte do inquérito policial sobre o caso. O relatório conta que os envolvidos na discussão estavam sentados num banco de um corredor externo da delegacia, aguardando atendimento, quando o policial sacou sua pistola funcional e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu instantaneamente.

Os outros policiais que testemunharam o assassinato disseram que, depois disso, o autor do crime entregou a pistola e se rendeu. Segundo a família informou à reportagem, a vítima estava algemada quando foi assassinada. O soldado foi encaminhado ao presídio militar e está à disposição da Justiça.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR