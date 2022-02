PRF e PM apreendem 105,7 kg de droga escondida em pneu de trator em Viçosa do Ceará

Uma caminhoneta foi flagrada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PMCE) transportando 105,7 kg de droga em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, nessa quarta-feira (9). Os entorpecentes, que saíram de Porto Velho (RO) e tinham Fortaleza (CE) como destino, foram localizados dentro um pneu de trator que estava na carroceria do veículo. Quatro pessoas estão presas.

Segundo a PRF, a camioneta S10 de cor branca tinha placas da capital do estado de Rondônia. No momento da abordagem policial, os ocupantes foram "contraditórios e evasivos nas informações", o que motivou a varredura no veículo e na carga.

"Foi observado anomalia e peso fora do normal nos pneus de trator que estavam sendo transportados na carroceria. Foi iniciado então desembarque e desmontagem das rodas", detalha a PRF.

Legenda: Material ilícito e presos foram conduzidos à Delegacia Regional de Tianguá Foto: Divulgação

Os policiais encontraram armazenados nos pneus 104 tabletes, sendo 26,2 kg de pasta base de cocaína e 79,5 kg de cloridrato de cocaína.

Ainda durante a ofensiva, os policiais identificaram um segundo veículo que estaria responsável por fazer a escolta da camioneta com a droga. Trata-se de um Ford KA de cor vermelha e também placas de Porto Velho.

Foram detidos quatro homens.Dois deles são de Rondônia, de 45 e 49 anos, e outros dois do Amazonas, de 47 e 60 anos. Os ilícitos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Tianguá.