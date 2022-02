A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga denúncia de maus-tratos a animais durante evento em um parque no município de Baturité, no interior do Estado. Vídeos divulgados nas redes sociais e enviados ao Sistema Verdes Mares mostram as agressões aos bichos.

Polícia Civil investiga maus-tratos contra bois e jumentos em Baturité, no Ceará https://t.co/CNOXHqgXoy pic.twitter.com/y9deXis3i5 — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 10, 2022

As imagens mostram bois e jumentos sendo cercados por grupos de pessoas em uma espécie de arena de rodeio. Os animais são perseguidos e derrubados pelos presentes no evento.

Um dos bois que aparece nas imagens é cercado e várias pessoas ao mesmo tempo se jogam em cima dele, na tentativa de derrubá-lo. Ele tem a cabeça, o rabo e as pernas agarrados e puxados e acaba caindo e sendo imobilizado.

Em outro vídeo, um jumento sofre as mesmas agressões e um homem chega a se pendurar no pescoço do bicho, que se debate desesperadamente tentando se desvencilhar, mas também é derrubado. Toda a situação acontece com um elevado público presente, aos gritos de incentivo e euforia pelas agressões em andamento.

Crime ambiental

A Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), em seu artigo 32, define como crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. A pena prevista para estes casos é de multa, além de três meses até um ano de prisão.

A investigação é realizada pela Delegacia Regional de Baturité e, segundo a PC-CE, os responsáveis pelos atos já foram identificados e intimados. As imagens do evento já estão em posse dos profissionais de segurança.

Denúncias

A população também pode contribuir com as investigações, com informações repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o Whatsapp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas também para o (85) 3347-4241, telefone da Delegacia Regional de Baturité. O sigilo e o anonimato são garantidos.