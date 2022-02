Dois suspeitos de chacina em Juazeiro do Norte são presos em flagrante

Dois suspeitos de participar de uma ocorrência que resultou na morte de quatro pessoas em Juazeiro do Norte foram presos em flagrante, por homicídio, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A prisão foi no fim da tarde desta terça-feira (8).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Paulo Samuel da Silva, 21 anos, e Paulo Henrique da Silva, 25 anos, são suspeitos de chacina ocorrida durante a madrugada de hoje. Enquanto Samuel tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, Henrique responde a um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO).

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará "Ações de inteligência e investigativas estão em curso em busca de outros envolvidos. As apurações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte".

VÍTIMAS DO CASO

A SSPDS apontou que três das quatro vítimas apresentavam antecedentes criminais: um homem de 34 anos, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e furto; um homem também de 34 anos, com passagens por extorsão e crime contra a administração pública; e uma mulher de 45 anos, com antecedentes por tráfico de drogas.

A quarta pessoa assassinada pelos suspeitos foi um adolescente de 16 anos. Todos morreram a tiros dentro de um imóvel no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte.

Outras cinco pessoas foram baleadas durante a ação criminosa. Porém, logo foram socorridas para uma unidade hospitalar. Enquanto três delas já receberam alta hospitalar, as outras duas seguem em atendimento.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com o NHPP da Delegacia Regional de Juazeiro, através do número: (88) 3572-1736.

Também podem falar com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

