Juazeiro do Norte estende toque de recolher e proíbe venda de bebidas alcoólicas por uma semana

Sem lockdown, Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, estendeu o toque de recolher e proibiu a venda de bebidas alcoólicas, no atacado ou no varejo, inclusive por serviços de entrega, a partir desta sexta-feira (12). O decreto foi publicado nesta terça-feira (11) e vale até o próximo dia 19.

As demais medidas, que já estavam previstas no texto anterior, seguem até o fim da vigência do decreto. Dentre elas, além do toque de recolher das 20h às 5h, a suspensão de eventos e festas em espaços públicos e privados.

A redução do horário de funcionamento das atividades econômicas também continua. De segunda a sexta, o comércio de rua funcionará até as 18h. As outras atividades e estabelecimentos de alimentação fora do lar devem fechar às 19h.

Aos fins de semana, o comércio funciona até 17h. Os restaurantes permanecem abertos até 19h, incluindo os que estão instalados em shoppings.

Sem lockdown

Juazeiro e outros 28 municípios da região decidiram, na última terça-feira (9), não decretar o isolamento social rígido. Técnicos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) participaram da reunião e alertaram aos gestores dos riscos de não aderir à medida. Os prefeitos, contudo, se posicionaram contrários ao fechamento das atividades não essenciais.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), foi um dos que votaram contra o lockdown.