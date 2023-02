CGD investiga dois tenentes por contrabando de carga de cigarros estrangeira

Dois oficiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE) são investigados por supostamente se envolverem em atividades ilícitas de contrabando e descaminho. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) decidiu instaurar conselho de justificação para apurar o caso.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), os tenentes George Lima Gondim e José Luis Lima Bezerra feriram os valores "da moral militar estadual". A dupla foi presa em flagrante no último dia 8 de fevereiro, em Maracanaú. A Polícia Federal afirma que os suspeitos foram detidos em flagrante na posse de 7.255 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

Além dos cigarros contrabandeados, foram apreendidos mais de R$ 6 mil, duas pistolas e uma espingarda de pressão. Devido ao tipo do crime, os suspeitos foram encaminhados à sede da Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará e encontram-se à disposição da Justiça Federal.

Para a CGD, a documentação apresentada "reuniu indício de materialidade e autoria, demonstrando, em tese, a ocorrência de conduta capitulada como infração disciplinar por parte do militar acima mencionado, passível de apuração a cargo deste Órgão de Controle Externo Disciplinar".

Foto: Divulgação/PF

A Controladoria ainda apura a suposta incapacidade dos oficiais em permanecerem nos quadros da PMCE

A reportagem não localizou a defesa dos policiais mencionados.

PRISÃO

De acordo com a PF, as prisões aconteceram em ação integrada com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS), além do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"As diligências continuam para apreensão de outra carga de cigarros pertencente aos presos em flagrante", disse a Polícia Federal na data da prisão.

