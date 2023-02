Homem de 20 anos é morto a tiros em Areninha do bairro Siqueira

Um homem de 20 anos foi morto durante uma partida de futebol na Areninha do bairro Siqueira na noite do último sábado (25). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele morreu com disparos de uma de fogo em uma via pública do bairro.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil (PC-CE) foram direcionadas ao local da ocorrência para realização dos primeiros levantamentos.

As circunstâncias do ato, agora, serão apuradas pelo DHPP da Polícia Civil, que instaurou um procedimento.