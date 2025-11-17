Diário do Nordeste
Ceará é o 2º Estado do Nordeste que mais gasta com polícias

70% do orçamento é para a Polícia Militar.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
dois policiais militares em frente a sspds
Legenda: No Ceará, R$ 2,61 bilhões são para a Polícia Militar.
Foto: Arquivo.

O Ceará é um dos Estados do Brasil que mais gasta com polícias. Conforme a pesquisa nacional ‘O Funil de Investimentos da Segurança Pública e do Sistema Prisional’, do Justa, no ano passado, foram cerca de R$ 3,7 bilhões do orçamento público investidos entre Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica (Pefoce).

24 das 27 unidades federativas enviaram os dados para o centro de pesquisa. Dentre as unidades do Nordeste que informaram seus números, o Ceará surge como o segundo estado que mais gastou com as polícias e o primeiro da região que mais gastou com o Sistema Prisional.

Maranhão, Piauí e Roraima não enviaram os registros, de acordo com o estudo. Os ‘marcadores’ utilizados no estudo, segundo o Justa, foram o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Balanço Geral de cada Estado.

VEJA RANKING DOS 10 ESTADOS:

Gastos com Polícias (em números absolutos)

  • São Paulo: R$ 16 bilhões
  • Rio de Janeiro: R$ 10 bilhões
  • Minas Gerais: R$ 8 bilhões
  • Bahia: R$ 5,9 bilhões
  • Rio Grande do Sul: R$ 4,3 bilhões
  • Paraná: R$ 4 bilhões
  • Pará: R$ 3,9 bilhões
  • Mato Grosso: R$ 3,9 bilhões
  • Ceará: R$ 3,7 bilhões 
  • Pernambuco: R$ 3,5 bilhões

O orçamento total das 24 UFs é de R$ 1,3 trilhões para polícias, sistema prisional e políticas para egressos. Assim como no restante do País, a maior parte do recurso das polícias é destinada à Polícia Militar. 

De acordo com o Governo, atualmente a PMCE conta com 20.483 policiais militares na ativa. 

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também disse em nota “que segue fortalecendo ações ostensivas realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Para tanto, são realizados investimentos contínuos visando o incremento do efetivo, com a realização de concursos, e a aquisição de equipamentos que possam auxiliar o trabalho realizado pela corporação”.

“Somente em 2024, foram executados R$ 2.478.740.200,41 com pagamento de policiais militares e R$ 77.855.369,90 referentes a aquisição de equipamentos e expansão de batalhões. Já no ano de 2025, entre janeiro e novembro, foram executados R$ 2.364.943.933,26 no pagamento de servidores  e R$ 51.705.163,04 para a entrega de viaturas, promoções de pessoal, concursos, entrega de armas e na reforma do Hospital e Maternidade da PMCE José Martiniano de Alencar”
SSPDS

INVESTIMENTOS

Felippe Angeli, mestre em Ciências Políticas e coordenador de Advocacy do Justa, diz que  “obviamente que se tem as particularidades regionais e temos que olhar para outros dados, mas que quando a gente olha para o funil do investimento, é um cenário homogêneo em todo o País, um investimento massivo em todas as Polícias”.

70% do orçamento é para a Polícia Militar. 20% para a Polícia Civil e o restante Polícia Científica e gastos compartilhados. A gente começa a olhar que não se trata de uma falta de recurso, mas a destinação do recurso”.
Felippe Angeli

No Ceará, R$ 2,61 bilhões são para a Polícia Militar. Quase o triplo do que é destinado às demais. 

central ciops sspds.
Legenda: A SSPDS afirma que “os investimentos visam a redução de indicadores estratégicos de criminalidade e à promoção da defesa social por meio da atuação dos profissionais da segurança pública".
Foto: Bia Irineu.

“O investimento maior no policiamento ostensivo é o que dá mais resultado eleitoral. Mas isso tem uma consequência muito específica. Aumenta a prisão em flagrante e acabam sendo prisões ‘mais simples’, que é o que a gente tem observado: em geral jovens, negros e periféricos, presos em flagrante por crimes menos complexos em detrimento de crimes mais complexos. Se gasta mais com o policiamento ostensivo gerando uma prisão de 'baixa qualidade' no geral”, afirma o pesquisador.

“Áreas estratégicas de trabalho investigativo são subfinanciadas”, de acordo com a pesquisa Justa. 

Já a SSPDS afirma que “os investimentos visam a redução de indicadores estratégicos de criminalidade e à promoção da defesa social por meio da atuação dos profissionais da segurança pública. E como resultado, destaca-se que o Ceará registra a diminuição de 7% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), entre janeiro e outubro de 2025”.

No entanto, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, com 284 homicídios, outubro foi o mês mais violento de 2025. 

No acumulado do ano atual, entre janeiro e outubro, o Ceará soma 2.523 CVLIs. Em igual período do ano passado, foram 2.713 mortes violentas. 

‘SEGURANÇA PÚBLICA É CARO’

O professor de sociologia e coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (UFC), Luiz Fábio Paiva, garante: “nós escutamos muito dos próprios profissionais da Segurança Pública que o trabalho policial precisa ser mais qualificado, mais investigativo e que exponha menos o policial às situações de violência”.

teaser image
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

teaser image
Segurança

Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório

De acordo com o sociólogo, as forças policiais têm a demanda de que sejam feitos investimentos estratégicos que privilegiem ações investigativas em detrimento de ações ostensivas.

“Quando a gente olha para esse orçamento precisamos pensar como ele foi distribuído. A atividade policial é uma dimensão de uma boa política de segurança pública e Segurança Pública é caro. O que eu preciso pensar é como esse investimento dialoga com uma série de outros investimentos que são necessários, como infraestrutura urbana, qualificação da força de trabalho, promoção de emprego e renda, cultura, saúde…”, pontua Luiz Fábio Paiva ao dizer que é preciso ver como os valores são distribuídos. 

O Governo também diz que segue investindo na contratação de profissionais para reforçar a segurança pública e “que há previsão de nomeação de mais 1.000 soldados por meio de concurso em andamento”.

SISTEMA PRISIONAL

Sobre o Sistema Prisional, de acordo com a Pesquisa, o Ceará gastou em 2024 R$ 772 milhões.

  • São Paulo: R$ 4,9 bilhões
  • Minas Gerais: R$ 2,7 bilhões
  • Rio Grande do Sul: R$ 1,8 bilhão
  • Paraná: R$ 1,3 bilhão
  • Rio de Janeiro: R$ 1,3 bilhão
  • Espírito Santo: R$859 milhões
  • Ceará: R$ 772 milhões
  • Bahia: R$ 728 milhões
  • Distrito Federal: R$ 649 milhões

Felippe Angeli garante: “é uma conta que não fecha. Se gasta um imenso dinheiro para prender pessoas e com a custódia brutal. Isso gera a proliferação das facções criminosas e o impacto que elas têm. As facções se beneficiam desse modelo”.

A reportagem demandou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) para comentar sobre os investimentos e valores, mas não teve resposta.

 

