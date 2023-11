Casal é assassinado a tiros e bebê é baleado de raspão em Baturité

Um casal foi assassinado a tiros e um bebê foi baleado de raspão, em um tiroteio ocorrido em Baturité, no Interior do Ceará, na noite do último sábado (4). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a autoria e a motivação do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a uma ocorrência de duplo homicídio registrada nesse sábado (4), na cidade de Baturité".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Na ocasião, duas pessoas, ainda não identificadas formalmente, foram mortas com disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Candeias. Uma terceira vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar."

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi acionada para o local do duplo homicídio, onde realizou levantamentos para a investigação do caso, que será realizada pela Delegacia Regional de Baturité, da Polícia Civil.

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As informações podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias podem ser feitas ainda pelo telefone (85) 3347-4241, da Delegacia Regional de Baturité. O sigilo e o anonimato são garantidos", garantiu a Pasta.