Empresário sofre tentativa de sequestro, é agredido e roubado na Grande Fortaleza; veja vídeo

Um empresário de 48 anos sofreu uma tentativa de sequestro e teve sua caminhonete, celular e documentos roubados. O caso ocorreu em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (3).

Ao ser anunciado o assalto, o homem reagiu e lutou contra os criminosos. Neste momento, um dos assaltantes tentou atirar contra a vítima, mas a arma teria falhado duas vezes. Veja o vídeo.

Segundo a filha do empresário, que foi quem passou as informações para o Diário do Nordeste, e terá a sua identidade também preservada, a vítima estava no Bairro Jardins Bandeirantes, efetuando um pagamento na casa de um dos seus funcionários, quando foi abordada por um homem armado.

Logo em seguida um veículo se aproxima e outro homem desce também armado. Um terceiro ainda dirigia o veículo dos assaltantes e ajudou na fuga. A família acredita que a vítima estava sendo vigiada ou monitorada há mais tempo pelos criminosos.

Suspeita do crime ter sido planejado

“Ao que tudo indica, os assaltantes já estavam o seguindo e esquematizando tudo. Ele havia ido até a casa de um dos seus funcionários para fazer seu pagamento, quando voltou e estava indo em direção do carro, um dos assaltantes já estava escondido atrás de um carro próximo ao dele para abordá-lo”, disse a filha.

Ela relata que o pai teria entregado as chaves do carro e os pertences, mas que o que fica nítido no vídeo captado por câmeras de segurança na rua, é que os criminosos queriam sequestrá-lo.

Legenda: Vítima de tentativa de sequestro e assalto em Maracanaú

Na tentativa de colocar o empresário dentro de veículo que estava praticando o crime, os assaltantes entraram em luta corporal com a vítima, que conseguiu se desvencilhar do cerco e fugir.

Os homens levaram a caminhonete que possuía rastreador, mas a família acredita que tenha sido desligado, já que o veículo ainda não foi encontrado.

“Durante a luta eles machucaram meu pai na cabeça. Três coronhadas na parte de trás, com abertura de 10cm. E na testa ele pegou dez pontos em um corte, e oito no outro corte. E houve umas quedas na hora que ele tentou correr; ele caiu várias vezes e se ralou muito”, complementou a filha.

Polícia Civil investiga o caso

Em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um roubo de veículo, registrado nesta sexta-feira (3), em Maracanaú, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do Estado.

Na ocasião, o carro e pertences da vítima foram subtraídos no bairro Jardim Bandeirantes. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade plantonista da PC-CE.

As investigações ficarão a cargo do 29º Distrito Policial (DP), delegacia que cobre a área. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam buscas na região.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser direcionadas para o número (85) 3101-2946, do 29º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.