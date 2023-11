Idosa sofre socos e é arrastada pelo braço por outra mulher em Baturité; Polícia apura

Passageiros de um veículo pau-de-arara registraram o momento em que uma idosa foi agredida ao chegar em casa por outra mulher, em Baturité (CE). Imagens da agressão foram divulgadas nas redes sociais na quinta-feira (2). A vítima desce do veículo e, em seguida, sofre socos. A Polícia Civil confirmou ao Diário do Nordeste que apura o caso.

Em imagens feito pelos populares, a mulher mais nova — não tendo divulgado o grau de parentesco — agride a idosa verbalmente. Ela chega a dizer: "Eu já disse que tu não bebesse. Vai pra casa, vai". Em seguida, ele bate na idosa.

O grau de violência aumenta após uma série de socos. Ela puxa a idosa pelo braço e arrasta ela no chão de terra.

Testemunhas presentes no veículo chegaram a pedir à agressora que parasse com os atos de violência, o que foi ignorado.

Polícia apura lesão corporal

A Polícia Civil do Estado do Ceará declarou, por meio de nota, que apura as circunstâncias de um crime de lesão corporal contra uma idosa que teria ocorrido, na quinta-feira (2), no município de Baturité.

O órgão de segurança ainda a importância da população registrar Boletim de Ocorrência (BO), por meio do qual podem ser repassadas outras informações que contribuam para a elucidação do caso.

O BO deve ser registrado presencialmente, em qualquer unidade da Polícia Civil, ou na Delegacia Regional de Baturité, unidade plantonista da PC-CE e responsável por investigar as ocorrências na região. Imagens auxiliam na apuração

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encami nhadas para o telefone (85)3347-4241, da Delegacia Regional de Baturité. O sigilo e o anonimato são garantidos.