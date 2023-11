Dois bebês de dois anos morrem após afogamentos no Paracuru e em Salitre

Dois bebês morreram na quinta-feira (2) após se afogarem nas cidades de Paracuru e Salitre, no Ceará. Os dois tinham dois anos de idade, segundo informações de notas oficiais divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado (SSPDS).

No primeiro caso, o bebê de dois anos e quatro meses, identificado como Gohan Castro da Silva, se afogou na piscina de casa na cidade de Paracuru, no bairro Riacho Doce. O menino chegou a ser socorrido, mas faleceu logo após ser atendido no hospital.

Veja também

Segundo informou a secretaria em nota, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações", com o caso seguindo a cargo da Delegacia Municipal de Paracuru.

Caso em Salitre

Em Salitre, um bebê de dois anos e seis meses, identificado como Davi Alencar de Oliveira, se afogou em um tanque de peixes de uma residência particular no Sítio Cavalcante, localizado na zona rural da cidade.

A criança foi socorrida no Hospital Municipal de Campos Sales, mas já havia chegado sem vida na unidade. Agora, o caso segue sob responsabilidade da Delegacia Regional do Crato.