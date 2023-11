Adolescente de 16 anos é morto próximo à Areninha no bairro Jangurussu

Um adolescente foi morto, nesta quinta-feira (2), próximo a uma Areninha, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A morte da vítima de 16 anos é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma dupla em uma moto abordou o jovem de 16 anos. Ele morreu no local. Equipes do DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Por nota, a SSPDS ressaltou também que o patrulhamento na região foi reforçado com viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT), bem como pelo motopatrulhamento do 16º Batalhão Policial Militar (16º BPM).

"A área conta ainda com o reforço de equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA). A ocorrência segue em andamento", diz a nota.