PMs são presos por tentativa de extorquir R$ 90 mil de homem que teve celular furtado em Fortaleza

Dois policiais militares do Ceará foram autuados em flagrante e presos pelo crime de extorsão. O caso é investigado pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). A dupla está detida no Presídio Militar e também enfrentará processo disciplinar.

Segundo a CGD, as investigações começaram quando uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência no 16º Distrito Policial, em Fortaleza. O homem teve o seu celular furtado e, depois, passou a ser ameaçado por mensagens que chegavam ao celular de sua esposa exigindo a quantia de R$ 90 mil para a devolução do aparelho.

Veja também

Durante a investigação, foi descoberta a participação de dois PMs no crime. "Diante disso, eles foram conduzidos à Delegacia de Assuntos Internos, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. As diligências continuam com o objetivo de elucidar os fatos", afirmou a CGD.