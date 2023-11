Homem é morto após agredir mulher em bar no Interior do Ceará

Um homem de 29 anos foi morto após agredir uma mulher em um bar em Pedra Branca, no interior do Ceará, na noite de terça-feira (31). Um dos suspeitos do crime foi preso em flagrante.

Em vídeo obtido pela TV Verdes Mares, é possível ver uma mulher sendo arrastada na rua pelos cabelos pela vítima. Em seguida, o homem de 29 anos é alvejado por tiros, no distrito de Sítio Mato Grosso. A Polícia Militar capturou um dos envolvidos no crime, identificado como Francisco Adrial Messias Batista, de 19 anos. Uma moto e dois aparelhos celulares foram apreendidos pelos agentes.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Francisco Adriel foi conduzido por uma composição do Comando de Patrulhamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE até a Delegacia Regional de Tauá, onde foi autuado. A vítima tinha passagens na polícia por violência doméstica e porte de drogas.

As investigações continuam para identificar outros suspeitos no homicídio. O caso ficará a cargo da Delegacia Municipal de Pedra Branca.